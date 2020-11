Sin ganadores absolutos y con tributos a voces latinas: Así fue la ceremonia de los Latin Grammy 2020

La ceremonia de los Latin Grammy 2020 no distó de otras que se han realizado en el contexto de la pandemia del Covid-19. Hubo poca mascarilla, distancia física de acuerdo a las circunstancias —aunque algunos se la saltaron para los abrazos— y ganadores telemáticos. Otros no asistieron o no marcaron siquiera presencia virtual. Lo cierto es que la ceremonia, que concentró las categorías principales, no perdió su despliegue característico.

Pese a que ostentaba 13 nominaciones, una cantidad que incluso llegó a los Guinness, J Balvin sólo pudo ganar una de ellas, específicamente al mejor álbum de música urbana por “Colores”. En cambio, Rosalía se llevó dos gramófonos por “Yo x ti, tu x mí” gracias a su sociedad con Ozuna. En el caso de Chile, Mon Laferte se quedó con la categoría mejor canción de rock por “Biutiful”.

No hubo ganadores absolutos y la baraja quedó muy repartida en las categorías más importantes. El álbum de año fue para Natalia Lafourcade y “Un canto por México Vol. 1”, mientras que la grabación del año fue para Alejandro Sanz y “Contigo”. Ambos no estuvieron presentes en la ceremonia, ni siquiera de manera telemática.

Superando a hits de millones de reproducciones como “Tusa” (Karol G y Nicki Minaj) y “Tutu” (Camilo y Pedro Capó), Residente se impuso en la categoría canción del año con “René”, tema autobiográfico en el que expone su depresión, las tragedias que marcaron su vida y sus relaciones familiares, lo que causó revuelo entre sus seguidores tras el lanzamiento.

Las presentaciones, todas ellas breves, fueron diversas en cuanto a uso de recursos y distancias. Por ejemplo, José Luis Perales cantó dos de sus grandes éxitos desde Madrid, mientras que Bad Bunny montó su escenario en Puerto Rico. Anitta sorprendió con una presentación sobria y elegante desde Brasil, mientras que Fito Páez y Nathy Peluso se fusionaron —con coreografía de tango en solitario incluida— en Buenos Aires.

El homenaje a las grandes voces latinas también marcó la nota alta en la ceremonia. La española Natalia Jiménez rindió tributo a Julio Iglesias, mientras que Juanes destacó con su interpretación de Roberto Carlos. Finalmente, Prince Royce y Leslie Grace hicieron armonías con Juan Luis Guerra.

