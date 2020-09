La música de “El Chacotero Sentimental”, de Carlos Cabezas, llega al streaming tras 21 años: “Es un rescate casi patrimonial, rescatando lo importante que fue en la historia del cine chileno”

Hace exactamente 21 años, en octubre de 1999, la película “El Chacotero Sentimental” basada en el programa homónimo de Radio Rock & Pop conducido por Roberto “Rumpy” Artiagoitía, revolucionó el cine chileno, instalando un interés en la producción nacional luego de mucho tiempo, y consiguiendo una taquilla insólita para la época: más de un millón de espectadores la vieron.

Su banda sonora fue compuesta por el músico y líder de Electrodomésticos, Carlos Cabezas. Un álbum de 21 canciones, entre instrumentales y cantadas, que hoy debuta en versión remasterizada en las plataformas de streaming, a través de M&E Discos. “Es un intento por rescatarla desde casi una mirada patrimonial, rescatando lo importante que fue en la historia del cine chileno”, según expresó Cabezas en conversación con Ciudadano ADN.

Hacer música para una pantalla es muy distinto a hacerla personalmente, pero las dos cosas se relacionan muy bien, señaló el músico, recordando que muchas de sus canciones para películas se transformaron en canciones que ha tocado con los Electrodomésticos, como “Un pez” y “Maldita”, que formaron parte del disco “La nueva canción chilena”. Para Cabezas, componer música de películas es “algo muy provocativo, que te saca de tu lugar de trabajo y te hace llegar a lugares a los que nunca llegarías solo”.

En el cine, explicó Cabezas, los directores pueden escoger diferentes caminos para incorporar la música en sus cintas. “Cada uno tiene un modo distinto, no hay una fórmula”. En el caso de Cristián Galaz, director de “El Chacotero Sentimental”, la propuesta pasó por dejarse llevar por la sensación de la escena. Un formato que le acomoda a Cabezas, quien enfrenta la creación “desde un ámbito muy intuitivo, desde el momento en que no tengo academia, no estudié música. Me encantó trabajar con él. Fue un periodo muy nutritivo”.

La última colaboración cinematográfica de Cabezas fue para la aplaudida película “Nadie sabe que estoy aquí”, dirigida por Gaspar Antillo y protagonizada por Jorge García, cuya canción “Nobody knows I’m here” es central en la historia del personaje principal. Incluso, en el filme Cabezas es uno de los músicos que aparece tocando en pantalla. El impacto de la canción hizo que ya se rumoree con una postulación al Oscar para Mejor Canción Original. “Los amigos de Citylab se embalaron con eso. Es una forma de mostrar el trabajo que hacemos en Chile. La canción y la película son una sola cosa. Mucha gente sintonizó con la canción porque resuena mucho con lo que estamos viviendo todos”, expresó Cabezas sobre el tema, que alcanzó más de 600.000 reproducciones en plataformas y hasta covers subidos a Internet desde distintas partes del mundo. “He leído cosas en diarios de la India. Explotó de una forma muy inesperada”.

Leer también Música Carlos Cabezas lanza miniserie sobre su música dirigida por el director de “Nadie sabe que estoy aquí” Tiempo Libre Carlos Cabezas reedita su disco “El Resplandor” y lo presentará en Santiago Tiempo Libre Carlos Cabezas aclaró el millonario pago para canción del proceso constituyente

La vida en cuarentena, para Cabezas, representa una oportunidad para seguir creando. “Tengo el estudio aquí en la casa, así que no he cambiado mucho. Pero el momento que estamos viviendo es muy único y no se va a repetir en la historia de la humanidad”. Según recordó el músico, “el lenguaje de la expresión artística se desarrolla de otra manera. Comunica en un plano más instintivo, más emocional y con una verdad que estamos echando mucho de menos en el plano racional, donde con las fake news no sabemos qué es verdad y que no”. Por eso, piensa que con estos meses en que los músicos han estado encerrados componiendo, “va a haber una avalancha de música nueva cuando salgamos de esto. Tengo mucha esperanza de que lo que vamos a llegar después de esto va a ser mejor, más humano y más comunitario”.

Sin embargo, la pandemia también ha desnudado las carencias que vive el mundo del arte. “Esto viene de mucho antes, pero ahora nos damos cuenta. El arte siempre estuvo en un lugar marginal de nuestra sociedad, y eso ahora se está viendo con mayor claridad”. Cabezas espera que, saliendo de esto, “como sociedad tomemos conciencia de que el arte no es algo decorativo, y que el oficio artístico es tan necesario como los trabajadores de la salud, para la calidad de vida de los seres humanos”.

Frente a una Nueva Constitución, Cabezas se reconoce “muy entusiasmado de lo que pueda pasar”, ya que se trataría de “una oportunidad de darle un espacio y una visibilidad al trabajo artístico que considere la dimensión de salud social que aporta el arte”. Para el músico, es importante que el nuevo marco constitucional establezca “que hacer música no sea considerado como algo de una élite, que si hay unos cabros punkies que apenas saben tocar instrumentos, están haciendo música igual. Es una actividad normal, como pichanguear. No está pensada para gente sofisticada. Hacer música debería estar incluido en la educación, tal como el deporte”.

Una de las noticias para el mundo de la música es la eventual suspensión del próximo Festival de Viña, la que incluso fue recomendada por el ministro de Salud, Enrique Paris. “Pareciera que no está el espacio para hacer eso. Si no están las condiciones sanitarias para hacerlo, no hay que hacerlo nomás”. Y mientras otros festivales artísticos, como los de cine, se han desarrollado en modalidades online, Cabezas piensa que “no sé cómo se puede armar un Festival de Viña virtual. Pero no hay que darle tanta vuelta: primero está la salud de la gente”.

Mientras el 2020 lo mantiene ocupado en la creación de la miniserie musical web “TransMisiva”, también en dupla con el director Gaspar Antillo, Cabezas adelantó que tiene una agenda 2021 bastante nutrida. Sus proyectos pasan por un nuevo trabajo junto a “La Banda del Dolor”, quienes tocaron en el disco “El Resplandor”. Además, planea un nuevo material junto a Electrodomésticos y un proyecto en conjunto con Angelo Pierattini. “Ojalá el próximo año tener un par de discos”, adelantó.