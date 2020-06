“Letra y música” y su selección de canciones para subir la temperatura en estos días de frío

En la semana más fría de lo que va del año, el profesor de Literatura Creativa UDP, Ricardo Martínez, presentó en “Letra y música”, la columna de música y cultura pop de Ciudadano ADN, las mejores canciones para subir la temperatura, con una selección cargada a la sensualidad de las voces masculinas del soul y el pop. Estas fueron las elegidas:

Barry White – You’re the first, the last, my everything: Para Martínez, con este tema “empieza la idea de hablar de vocalista más que de cantante”. La voz es un instrumento más de la canción y “el timbre de Barry White es insuperable”.

Tom Jones – She’s a lady: Tema original de Paul Anka, es una muestra de una tendencia en las décadas del 60 y 70: canciones interpretadas por más de un artista, y que incluso logran llegar al número 1 en sus dos versiones. Son los llamados stand-up, “una canción que puede interpretar cualquier persona”. Martínez recomendó un show en el que Tom Jones invita a cantar a Raphael. “Es una joya”.

Stevie Wonder – You are the sunshine of my life: Esta canción es una muestra de la mejora en “las formas de grabación de las pistas sonido en los vinilos, con la mesa de 8 canales” propia de la década del 60. Así, los productores lograron “dar con una temperatura y un color musical que antes las canciones no tenían”.

Marvin Gaye – I heard it through the grapevine: El título de esta canción proviene de un dicho popular anglosajón, proveniente de la Edad Media y sin traducción literal al castellano, relativo a escuchar un rumor. Algo así como “me lo contó un pajarito”.

Rod Stewart – Da Ya Think I’m Sexy?: Desde su título, sabemos que se trata de una canción “bastante subida de tono. Probablemente hoy día estaría media cancelada”. Incluso, Martínez desclasificó que Stewart la cantó en un evento de Unicef para conmemorar los derechos del niño, donde también participaron Olivia Newton-John y Abba. “No es muy para niños, fue medio extraño”.

George Michael – Careless whisper: Aquí no cabe duda que “el saxo es la clave” para subir la temperatura. Compuesta por ambos miembros de Wham!, la banda original de Michael, la línea de ese instrumento, “el más sensual de todos” y muy usado en los años 80, es esencial. Incluso, hay una extraña versión en español, “Absurda confidencia”, interpretada por Pedrito Fernández.

Commodores – Easy: Una “extraordinaria interpretación” de Lionel Richie, que incluso lució en el Festival de Viña. Se trata de una canción muy conocida a través de la “fabulosa” versión a cargo de Mike Patton y su banda, Faith No More.

Manolo Otero – Todo el tiempo del mundo (Soleado): Un emblemático de la balada en español, que en Chile sonó en los 70 como la música característica “de un programa fabuloso que se llamaba ‘El correo de los enamorados’, donde leían las cartas de amor de los auditores”. Si bien Otero “no tenía mucha voz”, quizás para disimular eso mismo ocupaba “esta forma de cantar, en que prácticamente recitaba”.

Joe Dassin – L’été indien: El francés es “uno de los creadores del estilo recitado” seguido por Otero e inmortalizado por leyendas como Serge Gainsbourg. Una canción “con muchas capas sonoras, donde la orquesta ocupaba el coro para producir el efecto del timbre”. Aquí comenzamos también a ver la importancia de la producción en el resultado final de una canción, que “antes no era tan elaborada”.

Como bonus track, la columna incluyó “No ordinary love” de Sade, cantante que “a fines de los 80 y principios de los 90 exploró el estilo de forma magistral, con esa cosa no solamente erótica sino exótica”; “Hot stuff” de Donna Summer, producida por Giorgio Moroder, “un especialista en crear capas sonoras”, y un innegable clásico como “Stop” de Sam Brown. Además, como representante del pop chileno tuvo su lugar “Duele, duele” de Frecuencia Mod, trío de cantantes muy popular en la década del 70, hasta que decidieron probar suerte en Alemania, país del que nunca regresaron. Por último, fue el turno de “Adiós, te esperaré” de la española Isabel Patton, tema que incluso llegó a competir en el Festival de Benidorm, saliendo segunda tras “Soledad” de Emilio José. Patton falleció en 2009,, conformó con este tema “uno de los clásicos AM más inolvidables”.