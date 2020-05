Pedro Aznar va en ayuda de músicos y técnicos con concierto “a la carta”: “Fuimos los primeros en parar y vamos a ser los últimos en reanudar nuestra labor”

El argentino Pedro Aznar se ha vuelto uno de los músicos más activos durante la cuarentena, convocando a miles en toda Latinoamérica a través de sus conciertos vía streaming de los días viernes.

Esta vez, decidió darles una nueva impronta basada en la solidaridad: mañana sábado a las 20:30 hrs. tiene proyectado un concierto pagado y en formato “a la carta”, con valores que van desde $4.000 a $6.500, recaudación que irá en apoyo a los músicos y técnicos que hoy no están viendo ingresos, a través de la Fundación Sí.

Desde su aislamiento al interior de su casa-estudio, Aznar conversó con Ciudadano ADN. “La cuarentena la estoy llevando como puedo. Es una situación que ya se hace larga, pero trato de encontrarle lo mejor que tiene. Es un espacio de encuentro con uno mismo y de reflexión, lo que sirve para la tarea de componer y comunicar las ideas”, contó, confidenciando que también “hay momentos de incertidumbre en los que uno se pregunta cómo mantenerse cuerdo”.

Su iniciativa de conciertos en línea surgió como “una manera de acompañar a la gente y estar todos concentrados en algo artístico, algo positivo y que nos una”. Aznar ya lleva seis conciertos gratuitos todos los viernes en cuarentena. El último de ellos coincidió con el 1 de mayo, una fecha sensible para todos los trabajadores. “Lo dediqué a reflexionar sobre el trabajo y la problemática que tenemos todos, en particular la situación de la gente del mundo de la música y el espectáculo. Nosotros fuimos los primeros en parar, porque nuestro trabajo involucra grandes multitudes de gente, y vamos a ser los últimos en reanudar nuestra labor. En el mundo son cientos de miles de personas sin trabajo, solo en Argentina son medio millón”.

Los conciertos vía streaming de Aznar provocaron una gran respuesta del público, que se manifestó en un alto nivel de views y decenas de miles de mensajes. “Me tomé el tiempo de leerlos todos”, aseguró el músico. Fue en ese contexto, y después de la transmisión del 1 de mayo, cuando “mucha gente espontáneamente me dijo, 15 familias dependen directamente de tu trabajo, por qué no nos das un número de cuenta bancaria para ayudarlos. Me pareció muy generoso de su parte, pero no me parecía bien que no fuera retribuido de mi parte. Ahí pensé en hacer un concierto con entrada”, recordó.

Con el formato “a la carta”, quienes compren su entrada a través del sistema Ticket Hoy podrán escoger sus 5 canciones favoritas al momento de pagar. “Me quedé hasta las cinco de la mañana haciendo la lista. Quedó un repertorio precioso”, contó Aznar, invitando también a que “no se desanimen los que todavía no compraron, porque voy a repasar todos los pedidos y retocar la lista a último momento”.

Aznar se hizo el tiempo para homenajear a los singulares co-protagonistas de sus conciertos online: sus gatos. “Son tres, y andan los tres dando vueltas por el estudio. Son los reyes de la casa y dan vueltas como quieren”, dijo de Angelina y sus dos hijos: Filippo y Chardonnay. Esta última es “la mas pícara, organiza todos los safaris y siempre está haciendo algún problema, tiene una personalidad adorable”.

Y mirando al futuro, el músico proyecta un fin de la pandemia “con bastante turbulencia al principio, con intentos de aprovecharse de toda índole. Veo a la avaricia sacándole provecho a la situación, a políticos reprochables intentando cosas que van hacia el autoritarismo y a llevarnos a una sociedad más vigilada”. Por eso, cree que “es muy importante estar alertas, reside en nosotros los ciudadanos darles el derecho a hacer eso”.

Sin embargo, se declara optimista frente al futuro inmediato, “porque creo que el optimismo es una actitud. Si uno se centra en una cosa quejumbrosa, sórdida y gris, es muy probable que esté garantizando que sea así”. Sin embargo, propone un optimismo “no de una manera tonta, siempre con una ceja levantada. Los ciudadanos somos los que tenemos que hacer valer nuestros derechos”, insistió.