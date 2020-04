¿Los Beatles o los Rolling Stones? “Letra y música” y las claves de una batalla musical histórica

The Beatles versus The Rolling Stones. Una disputa cultural que lleva casi medio siglo, reavivado por las recientes declaraciones de Paul McCartney y Mick Jagger defendiendo a sus respectivas bandas y denostando a la otra.

Disputa que aparentemente en Chile está resuelta a favor de los primeros, “a diferencia de lo que pasa en Argentina, donde todos son medios rolinga“, según Ricardo Martínez. Sin embargo, en su columna “Letra y música” de Ciudadano ADN, el académico de Literatura Creativa UDP aseguró que “yo soy más de los Beatles, pero es una pelea mucho más cerrada de lo que aparenta”, considerando que “los Rolling imponen una figura de rockero que los Beatles lo tienen. Había posters de Mick Jagger imponiéndose como símbolo sexual, cosa que ningún Beatle tenía”.

Además, los Rolling Stones tienen la importancia de ser eminentemente una banda de estadios, aún hasta el día de hoy. Mientras, en la otra vereda, los Beatles destacaron por “reinstalar tipos de sonidos que no se usaban desde la Edad Media”, como la llamada “cadencia eólica”, ciertos toques afrodescendientes, visibles sobre todo en su fase más exploratoria, junto a “esa cosa barroca que la hace ser como imperecedera”. En todo caso, los Rolling Stones en una época “también se ponen barrocos y tocaban clavecín”, en un efecto rebote que refleja la clara competencia entre ambas bandas.

Varias canciones de los Beatles son fundacionales en la música pop. “Helter skelter” es clave para el inicio del heavy metal, “Papeback Writer” es imprescindible para entender el power pop, y “Yesterday” es considerada como la primera balada romántica. Los Rolling Stones no se quedan atrás al respecto: según Martínez, haciendo el ejercicio de dejar de lado los años en que fueron competencia directa, “muchos discos de los años 70 y 80 logran subirse a los nuevos sonidos, y su paleta es mucho más amplia de lo que está diciendo McCartney”.

Como de costumbre, “Letra y música” revisó una serie de canciones de ambas bandas. Una selección donde destacaron “Strawberry fields forever” de los Beatles, “donde la producción juega un papel muy fundamental. En términos de cómo está hecha, más allá de la composición es notable”, según Martínez; “I wanna be your man”, composición de Lennon y McCartney que tiene la curiosidad de haber sido cantada por ambas bandas; o “She’s a rainbow” de los Rolling Stones, dueña de un “sonido muy logrado y muy parecido al de los Kinks. La riqueza de la paleta musical en los 60 es enorme, que es una cosa que hoy día se aplanó. Hoy no se hacen tantas experimentaciones sonoras como hicieron los Beatles y los Rolling Stones”, comentó el columnista.

Finalmente, fue el turno de “Yesterday”, canción firmada por Lennon y McCartney, aunque el mito dice que la obra es sólo del segundo, develando una subdisputa entre los dos compositores, y que tiene su reverso en “In my life”, cuyo sonido es principalmente responsabilidad de Lennon. “Yesterday” además da nombre a una controvertida película de 2019, dirigida por Danny Boyle y escrita por Richard Curtis (Cuatro bodas y un funeral, Love Actually), que imagina un mundo donde los Beatles se borran de la memoria colectiva y un compositor mediocre (Himesh Patel) es el único que los recuerda, logrando la fama y la fortuna con las canciones del cuarteto de Liverpool. Es una de los pocos filmes de la cinematografía mundial que ha logrado los derechos de la música de la banda.