Selección polaca no recibirá millonario premio que prometió el gobierno: Lewandowski afirma que “no esperábamos nada”

En Polonia estalló un escándalo que vincula al gobierno con la selección de fútbol. Luego de que el equipo polaco quedara eliminado del Mundial de Qatar 2022, se reveló que el Primer Ministro del país, Mateusz Morawiecki, le había prometido un millonario premio a los jugadores, pero todo quedó en simples palabras.

La autoridad polaca ofreció al plantel 30 millones de eslotis (casi 7 millones de dólares) por pasar la fase de grupos del certamen. Sin embargo, finalmente el dinero no será destinado para los futbolistas.

En medio de esta controversia, el capitán y la máxima estrella de la selección polaca sacó la voz: Robert Lewandowski. En entrevista con el medio Onet, el delantero aclaró la situación y reconoció que en el camarín nunca se tomaron en serio la promesa de Mateusz Morawiecki.

“En reunión que duró unos minutos antes de que saliéramos del hotel hacia el aeropuerto, el Primer Ministro hizo una declaración, pero para ser honesto, los futbolistas no lo tomamos tan en serio. Nunca hubo ninguna discusión sobre de dónde vendría este bono y de qué manera. Para nosotros, fue como un dinero virtual”, comentó el atacante de Barcelona.

“No esperábamos nada, nunca exigimos nada y tampoco buscamos dinero público. Es obvio que es mejor no tener este tema, porque no íbamos al Mundial por dinero, quiero dejarlo claro”, recalcó el ex Bayern Múnich.

Por último, Lewandowski mencionó que en la selección de Polonia crearon un nuevo sistema de porcentajes para dividir este supuesto premio entre todos los jugadores. “Decidimos que este sistema también debería incluir jugadores de reserva. Al mismo tiempo sabíamos que estábamos hablando de dinero virtual y no lo tomábamos demasiado en serio. Ni siquiera estaba escrito en ninguna parte y toda la conversación sobre el reparto de bonos duró cinco minutos”, concluyó.