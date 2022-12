Leandro Fernández: “Nery Domínguez me dijo que no me iba a arrepentir de venir a la U”

Leandro Fernández entregó sus primeras declaraciones ya como nuevo jugador de la U de Chile y luego de haber visitado las instalaciones del Centro Deportivo Azul, tal como informó el club a través de un video en sus redes sociales.

“Las sensaciones son muy positivas desde que llegué. Desde que se hizo oficial traté de estar tranquilo, estoy contento por llegar a esta gran institución, un club muy grande y con muchas expectativas de hacer cosas grandes”, comentó el ex Independiente, que explicó sus razones para atender el llamado de Manuel Mayo, gerente deportivo de Azul Azul.

“Me contó el proyecto que tenía, antes que hubiera entrenador, el desafío era grande, no dudé y acepté. Se fueron alineando las cosas para que estuviera acá. Me sedujo la propuesta que tiene el club de sacar las cosas adelante, vine a aportar mi granito de arena”, remarcó.

Leandro Fernández y el arribo de Mauricio Pellegrino

El trasandino destacó el arribo al fútbol chileno del ex DT de Vélez Sarsfield. “Es un gran entrenador, una persona muy seria y correcta, le va a dar mucho a la U, ojalá podamos agarrar rápido su idea. Es una persona frontal, recta, creo que le va a venir bien a la U”, remarcó el atacante de 31 años, quien valoró la recomendación de un conocido de él para aceptar la oferta azul.

“Apenas se contactaron conmigo hablé con Nery Domínguez. Me dijo que era un club muy grande, que acá iba a estar bien y que no dudara de la posibilidad, que no me iba a arrepentir”, explicó, junto con valorar la gran cantidad de juveniles que tiene el club.

“Cuando hay muchos jóvenes hay que tratar de guiarlos y ayudarles, son de los que depende la institución. Hay que estar todo el día ahí, tratando que no se relajen, hay que llevarlos de a poco, pero son piezas fundamentales para el equipo”, cerró el segundo refuerzo confirmado de la U de Chile de cara a la temporada 2023.