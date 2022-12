El defensor de la selección de Inglaterra, Kyle Walker, adelantó el duelo de este sábado ante Francia por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022 y aprovechó de dejarle un recado a la máxima figura de los galos, Kylian Mbappé.

“Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país”, señaló en conferencia el lateral de Manchester City.

El inglés de 32 años reconoció que el jugador del PSG “es uno de los mejores del mundo, si no el mejor”, aunque lanzó un particular desafío. “¿Quién es más rápido? Ojalá el sábado juegue y podamos verlo”, indicó.

“No me subestimo. He jugado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada, es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño”, agregó.

Finalmente, Kyle Walker comentó que Mbappé “es una herramienta más de su arsenal, pero no la única. Hay otros jugadores muy importantes, que también han ganado títulos, incluso el Mundial. No nos olvidemos de Giroud, que ha marcado muchísimos goles con Francia y también en Inglaterra, de Dembelé, que para mí es igual de bueno”.