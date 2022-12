Roy Keane explota contra los bailes de Brasil en el Mundial: “Dicen que es cultura, pero realmente es faltarle el respeto al rival”

Este lunes, Brasil goleó a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022 y los jugadores de la “Verdeamarela” se lucieron con sus animados bailes para festejar cada uno de los goles, sin embargo, esta actitud fue bastante criticada por Roy Keane, histórico exfutbolista irlandés.

El ex Manchester United comentó el partido para la cadena británica ITV y tras el primer tiempo, apuntó contra los bailes de los jugadores brasileños. “No puedo creer lo que veo, nunca había visto tanto baile. No me gusta esto. La gente dice que es su cultura, pero creo que eso es realmente faltarle el respeto al rival. Son cuatro goles y lo están haciendo cada vez”, señaló.

Además, el mundialista con Irlanda criticó al entrenador de Brasil, Tite, quien también se sumó a los bailes de sus dirigidos. “El primer baile está bien, pero luego el entrenador se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que sea bueno en absoluto”, agregó Roy Keane.

Tite responde a las críticas

En tanto, el DT de la “Verdeamarela” se refirió al tema en conferencia de prensa post partido y dejó claro que no quieren faltarle el respeto a nadie. “Soy muy cuidadoso. Siempre están los malos que lo entenderán como una falta de respeto. Les dije a los jugadores que escondieran un poco, sé lo de la visibilidad. No quería que tuviera otra interpretación que la alegría del gol, el resultado, la actuación, pero no es faltarle el respeto al rival”, comentó.