Clarence Acuña: “Brasil y Argentina han demostrado que tienen opciones para salir campeón”

Uno de los chilenos que ha sido testigo privilegiado del desarrollo de Qatar 2022 es Clarence Acuña, exvolante nacional y que hoy trabaja como gerente técnico en el Área de Desarrollo de la Conmebol.

En diálogo con ADN Deportes, valoró el nivel de juego en la Copa del Mundo.”Están pasando los equipos que están jugando mejor, los que mantienen un buen volumen defensivo. Estoy con gente de análisis de FIFA y tienen estos datos que explican los equipos que van pasando aún”, explicó desde uno de los palcos del estadio Lusail, donde fue testigo de la goleada de Portugal a Suiza.

“Se dio la lógica, Portugal fue superior a Suiza en el juego. El partido de España fue un toque de alerta para enfrentar este partido, el equipo se ve bastante sólido con Cristiano Ronaldo en la banca“, remarcó.

Clarence Acuña y el desarrollo de Qatar 2022

El exvolante planteó cómo ve los cuartos de final de la Copa del Mundo. “Marruecos es de los que mejor ha realizado la cobertura defensiva en el Mundial, pero me pongo la camiseta por Brasil y Argentina para que haya un sudamericano en la final. Han demostrado con argumentos que tienen opciones para salir campeón. Me gustan los dos, tienen cosas diferentes y veo alegría en ellos, me hace sentir que es el ADN sudamericano”, comentó un Clarence Acuña, que no mira con nostalgia cuando fue parte del plantel de Chile en el Mundial de Francia 1998.

“Ya lo viví adentro y ahora estoy preparado para estar en esta función trabajando por Conmebol, me gusta bastante y espero seguir acá, es un orgullo para mí”, concluyó en el diálogo con ADN Deportes en Qatar.