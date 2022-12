DT de Portugal rechaza polémico gesto de Cristiano Ronaldo en el Mundial de Qatar: “Realmente no me gustó nada”

Este lunes, el entrenador de Portugal, Fernando Santos, se pronunció en la conferencia de prensa previa al partido contra Suiza por los octavos del Mundial de Qatar. Entre las respuestas que entregó en técnico luso, puntualizó en Cristiano Ronaldo.

Y es que durante el duelo anterior ante Corea del Sur, “CR7” fue sustituido y en ese momento protagonizó un tenso cruce de palabras con un jugador surcoreano. Además, el delantero hizo un polémico gesto antes de abandonar la cancha.

Hoy, Santos se refirió a aquella situación y señaló: “En el campo no tuve oportunidad de escuchar nada de lo que dijo, pero después vi las imágenes por televisión y realmente no me gustó nada, en absoluto”.

“A partir de ahí, son cosas que resuelves internamente. Se resolvió de esta manera, y ahora pensamos en el juego de mañana”. Todo el mundo está centrado en el juego”, aseguró el estratega portugués para dar por finalizado el tema.

Además, a Fernando Santos le consultaron sobre el eventual fichaje de Cristiano Ronaldo en el club árabe Al-Nassr. “No sé, no he hablado con él de eso. Ni siquiera lo sabía, lo supe hace un poco. Es una decisión suya, pero él está completamente centrado en el Mundial”, agregó.

Portugal vs Suiza en Qatar 2022: día y hora

Portugal y Suiza chocarán por los octavos del Mundial de Qatar 2022 este martes 6 de diciembre, a partir de las 16:00 horas de Chile.