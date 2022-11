Los conflictos extrafutbolísticos en el Mundial de Qatar aún no acaban. Desde Irán exigen que Estados Unidos sea expulsado de la Copa del Mundo, en pleno desarrollo del certamen. ¿La razón? Acusan que hubo una “falta de respeto” con la bandera iraní.

El lío surgió a raíz de un posteo en las redes sociales de la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, en la cual, publicaron la bandera de Irán, pero le quitaron el emblema de la República Islámica.

Según explicaron desde el ente rector del fútbol estadounidense a CNN, esta modificación fue a propósito como un gesto de “apoyo a las mujeres en Irán que luchan por los derechos humanos básicos”.

La situación generó indignación en los medios estatales aliados al gobierno iraní, como la agencia de noticias Tasnim, quien en sus redes sociales señaló: “Al publicar una imagen distorsionada de la bandera de la República Islámica de Irán en su cuenta oficial, el equipo de fútbol de Estados Unidos incumplió los estatutos de la FIFA, por lo que la sanción adecuada es una suspensión de 10 partidos. Estados Unidos debe ser expulsado del Mundial”.

Además, la prensa iraní apuntó al reglamento de la FIFA y remarcó los puntos que abordan el tema de la discriminación. “De acuerdo con el artículo 13, toda persona que ofenda la dignidad o la integridad de un país, de una persona o de un grupo de personas… será sancionada con una suspensión de al menos diez partidos o un período determinado, o cualquier otra medida disciplinaria correspondiente”, indicaron.

“El asesor legal de la Federación de Fútbol de Irán dice que la asociación deportiva presentará una queja contra la selección de fútbol de EE. UU. ante el Comité de Ética de la FIFA después de que la selección masculina de fútbol de EE. UU. faltó el respeto a la bandera nacional de la República Islámica de Irán”, agregó la agencia de noticias Tasnim.

Este nuevo escándalo se sitúa en la previa del crucial partido que jugarán ambos países por el Grupo B del Mundial de Qatar. Estadounidenses e iraníes se enfrentan este martes 29 de noviembre a las 16:00 horas. El duelo será una verdadera final, ya que la selección que gane, clasificará a los octavos de final.

By posting a distorted image of the flag of the Islamic Republic of #Iran on its official account, the #US football team breached the @FIFAcom charter, for which a 10-game suspension is the appropriate penalty.

Team #USA should be kicked out of the #WorldCup2022 pic.twitter.com/c8I4i4z3Tv

— Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) November 27, 2022