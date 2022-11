Rafael Dudamel: “Chile es un mercado que para mí siempre va a tener las puertas abiertas”

Entre la serie de exfutbolistas que están dando vueltas en Qatar 2022 para participar de diversas transmisiones se encuentra el venezolano Rafael Dudamel, quien está presente en la Copa del Mundo como comentarista de Caracol TV.

“Esto es transitorio, esa adrenalina que nos produce la cancha, salir de casa con la ilusión del entrenamiento y los partidos, replantearte ideas, ese aprendizaje permanente en el fútbol nos tiene con una ilusión diaria. En este caso hay una pausa tras el Deportivo Cali y esta es una faceta enriquecedora, sigue uno activo en la lectura de partidos. Quiero y espero estar pronto de regreso“, aseguró el exportero y DT de 49 años en diálogo con Los Tenores en Qatar.

Por lo mismo, entregó una evaluación de algunos de los países sudamericanos que han disputado la Copa del Mundo. “No son partidos fáciles, lo más meritorio es detectar que tu rival no está bien y superarlo, algo que no se da siempre y más en un Mundial”, aseguró Rafael Dudamel respecto a Ecuador, junto con evaluar el trabajo que arrancó José Pekerman dirigiendo a la selección “vinotinto”.

“Es muy prematuro emitir una opinión de su proceso, empezó dirigiendo partidos con la selección eliminada del Mundial. Los amistosos que ha jugado no son parámetro. Respetuosamente prefiero esperar a verle competir con selecciones que le exijan y le permitan sacar verdaderas conclusiones”, remarcó el DT “llanero”.

Rafael Dudamel y su recuerdo de Chile

Durante la charla con Los Tenores, aprovechó de valorar su paso por la U de Chile, donde dirigió 26 encuentros entre 2020 y 2021. “Por supuesto, todas las experiencias vividas en la U fueron extraordinarias. El equipo que nos tocó recibir, donde vivíamos desde la angustia, terminamos con ellos viviendo una posición privilegiada y con un rendimiento extraordinario“, sostuvo, feliz del contacto con su exdirigido en el club, Jean Beausejour

“Al primer jugador de la U que llamé al llegar fue Jean Beausejour, me emocionaba tener la posibilidad de contar con él. Superó todas mis expectativas (…) Todo lo que recuerdo de mi experiencia en Chile fue fantástico, es un mercado que para mí siempre va a tener las puertas abiertas“, reconoció, junto con valorar las experiencias que ha ido adquiriendo en lo que ha podido observar de Qatar 2022.

“Todos quisiéramos mirar y ejecutar como Luis Enrique, pero uno tiene que analizar la idiosincrasia del fútbol local. Muchas veces el DT sudamericano va a Europa a capacitarse y pretende replicar lo mismo acá, cuando a veces no se puede. Uno tiene que adaptarse a las características de los jugadores y con preparación le vas imponiendo tu esencia”, cerró el venezolano.