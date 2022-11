El debut de Uruguay en Qatar 2022, tras igualar sin goles ante Corea del Sur, no dejó conforme a una de las figuras del elenco charrúa, Federico Valverde, que fue escogido por FIFA como el mejor jugador del compromiso.

“Nos costó desde el inicio, con muchas imprecisiones, no podíamos salir con claridad. No estuvimos precisos, nos cerraron bien, metimos mucho pelotazo largo, pero no pudimos romper el arco. En el Mundial, si no puedes ganar, es bueno no perder“, aseguró el volante del Real Madrid.

“A trabajar y pensar en el próximo partido. En torneos cortos no hay tiempo para lamentos, sino corregir y ocuparnos de las cosas que tenemos para crecer. Uruguay tiene calidad y jugadores para dar bastante más“, expuso Federico Valverde a la salida de su primer partido en la Copa del Mundo.

La mirada de Diego Godín

El central de la “Celeste”, quien pasó de no jugar en Vélez Sarsfield a ser titular en su cuarto Mundial lamentó el desarrollo del encuentro. “El partido se volvió de esa manera, manejaron la pelota el primer tiempo y después logramos tomar el control. Nos costó un poco más de fluidez en media cancha para encontrar juego entre líneas. Lo tuvimos, pero sabemos lo que es un partido de Mundial, complejo, apretado“, sostuvo.

De todas formas, el “Faraón” fue más allá de los dos tiros en los postes que tuvieron ante Corea del Sur y ya proyecta el siguiente partido en Qatar 2022, donde jugarán ante Portugal el lunes 28. “No se trata de justicia sino de resultados. Queríamos ganar, pero terminamos empatando y hay que aprovechar el punto para lo que viene“, cerró.