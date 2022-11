“El tiempo le dio la razón a Pizzi”: el lamento de los hinchas argentinos tras dura derrota de la albiceleste ante Arabia Saudita

Una gran sorpresa ocurrió en el partido de debut de la selección Argentina, luego de caer por 2-1 ante Arabia Saudita.

El primer encuentro de la albiceleste en el máximo certamen planetario no estuvo exento de polémicas, principalmente por los tres goles anulados a los trasandinos por posición de adelanto, además del prolongado tiempo extra.

Por ello, mediante redes sociales, los hinchas argentinos lamentaron el resultado, donde incluso el exentrenador de La Roja y de Arabia Saudita, Juan Antonio Pizzi, salió al ruedo.

A continuación te dejamos los comentarios de los hinchas tras la derrota de Argentina.

NOS ANULARON 3 GOLES Y NO LOS DIERON VUELTA EN 5 MINUTOS, VOS ME ESTÁS JODIENDO(?? ME QUIERO PEGAR UN TIRO pic.twitter.com/M0pabMIQAN

