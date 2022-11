Gustavo Alfaro lamenta la ausencia de Byron Castillo en Qatar: “Mi intención era que estuviera con nosotros”

El técnico de la selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, se refirió al caso de Byron Castillo en su primera rueda de prensa en Qatar, a solo cuatro días su debut en el Mundial 2022 ante el país anfitrión.

El jugador del León de México no estará presente en la cita planetaria por decisión de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tras el fallo del TAS que expone a la ‘Tri’ a nuevas denuncias y, eventualmente, sanciones.

“Estamos dolidos porque, obviamente, como dijimos, todos somos Byron. Yo soy muy respetuoso de las decisiones, porque corresponde. De la misma manera como le dije al presidente, yo soy técnico de fútbol y hablo desde mi lugar, nada más puedo hacer eso”, comenzó explicando el técnico argentino.

“Mi intención era que Byron estuviera con nosotros. El plantel lo quería, pero son decisiones que uno respeta. Hay cosas que yo no las sé y no puedo saber cómo son porque no tengo la capacidad para poder resolverlo y el conocimiento para poder hacerlo”, agregó.

El lamento del plantel de Ecuador

En esa línea, Gustavo Alfaro aseguró que sus compañeros también están apenados por la ausencia de Byron Castillo. “El mismo dolor grande que nos genera no tenerlo es, en el sentido opuesto, el compromiso que nos impulsa. Esa camiseta 6 que quería usar Byron, la vamos a defender”, sostuvo.

“Fueron diez horas muy difíciles porque cuando sale este fallo del TAS, hay una ambigüedad. Para mí el jugador era elegible para la Copa del Mundo y más que nada porque hubo dos sentencias judiciales que dijeron que documento de Byron era válido. El TAS todavía no aclaró la razón y por eso Ecuador va a pedir la nulidad”, complementó.

Finalmente, el DT de 60 años indicó que “yo exijo una aclaración, nosotros hicimos todo bien, todo derecho. Si yo al jugador lo hubiese usado en un período donde estaban en juicio. No… En junio lo podía usar, lo usé en septiembre, o sea siempre estuvimos derechos. No sé quién tiene la razón y tenemos que vivir con las consecuencias de esto. Está el temor a represalias. Nosotros quedamos dolidos porque sabemos que es injusto”.