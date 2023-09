Cirugía mayor: Chile cambia a gran parte de su quince inicial para enfrentar a Inglaterra

Este jueves, Chile oficializó al quince con el cual se enfrentará este sábado a Inglaterra, en el que será su tercer partido por la fase de grupos del Mundial de Rugby, la primera participación de un elenco de esta disciplina en una cita planetaria.

Habiendo acumulado ya dos derrotas en Francia, y considerando el historial que tiene su rival, uno de los conjuntos más linajudos de la especialidad, el entrenador Pablo Lemoine buscará tener un elenco fresco.

De hecho, habrán nueve cambios en la formación de Chile respecto a la derrota con Samoa para enfrentar a Inglaterra en Lille, por el Mundial de Rugby, a contar de las 12:45 horas de nuestro país este sábado: Salvador Lues, Augusto Bohme, Javier Eismann, Ignacio Silva, Alfonso Escobar, Benjamín Videla, José Ignacio Larenas, Cristóbal Game y Francisco Urroz serán las caras nuevas.

Santiago Videla, Iñaki Ayarza y Marcelo Torrealba serán parte de aquellos que deberán esperar su chance para ingresar desde la banca para medirse al quince de la “Rosa”, que tendrá como gran novedad el regreso de su capitán, Owen Farrell.

