Chile brinda una dura resistencia ante Samoa pero cae en su segundo duelo del Mundial de Francia

Chile perdió este sábado su segundo partido en el Mundial de Rugby, luego que en Burdeos, ante cientos de fanáticos de los Cóndores en el estadio, cayeron ante Samoa por

El elenco nacional mostró un buen nivel por pasajes, fundamentalmente en la primera mitad, donde aunque comenzaron en desventaja, el gran try de Matías Dittus y la conversión de Santiago Videla le dieron ilusión a los de Pablo Lemoine, llegando a quedar 7-6 arriba a los 4 minutos.

Sin embargo, Chile fue cometiendo sucesivos penales en favor de Samoa (cinco en menos de 15 minutos), que no desperdició aquellos disparos ante un elenco nacional que, debido a una conmoción, debió sustituir en plena primera mitad a Santiago Videla.

De todas formas, con otro penal de Matías Garafulic, los Cóndores seguían cerca del marcador hasta que, al cierre del primer tiempo, el try de Duncan Palai’aua dejó a los océanicos con el marcador 19-10 al descanso.

Lamentablemente para las pretensiones de Chile, Samoa sacó a relucir la potencia de su juego y la paciencia en el armado, aprovechando la experiencia de tener varios exseleccionados de Australia y Nueva Zelanda.

Así las cosas, con tres try en los primeros 12 minutos de juego en el complemento, los oceánicos ahogaron cualquier opción de resistencia nacional. De hecho, los Cóndores no pudieron anotar más, mientras que su rival sumó otro try y penales que sellaron el 43-10 a su favor.