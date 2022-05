Ministro Jackson afirma que Gobierno no respalda regla de 2/3 para modificar la nueva Constitución

Durante este viernes, el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, afirmó que el ministro Giorgio Jackson confirmó a todos los jefes de bancada del oficialismo, que el Gobierno no respalda la idea instalar la regla del quórum de los 2/3 para que el Congreso lleve a cabo cambios a la nueva Constitución, en el caso de ser aprobada en el plebiscito de salida.

Al respecto, tras una conversación en La Moneda con el secretario de Estado, el parlamentario afirmó: “¡Buenas noticias! El ministro Jackson nos confirma a las bancadas oficialistas que el Gobierno no está de acuerdo con la propuesta de imponer al Congreso 2/3 durante los primeros años para hacer reformas constitucionales“.

“El Gobierno no comparte y no está en la propuesta original que le hizo de artículos transitorios a la Convención y, por lo tanto, está absolutamente confirmado. Nosotros no lo compartimos y el Gobierno nos confirma que tampoco comparte esta propuesta que defendió con harta vehemencia Fernando Atria“, recalcó el legislador.

Asimismo, Vlado Mirosevic manifestó que esta decisión del Ejecutivo “nos parece una buena señal, compartimos la línea del Gobierno”, por lo que criticó la postura expresada por el convencional antes mencionado, quien indicó que la presencia de esta norma en la propuesta de nueva Carta Magna “no es una trampa, es un modo de proteger la Constitución de instituciones que no tienen razones para tener lealtad con ella“.