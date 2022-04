La pasada noche de jueves, la convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, vivió un tenso momento televisivo junto a la periodista Mónica Rincón, tras una pregunta realizada por la comunicadora respecto al proceso constituyente.

Todo sucedió pasadas las 21:00 horas del 28 de abril, en medio de una entrevista de la constituyente a CNN Chile, momento en donde Rincón, aprovechó de realizar una pregunta respecto a la visión de la militante de la UDI, en cuanto al trabajo de la Convención Constitucional.

“Usted entró después de rechazar este proceso. En algún momento desde que se sentó en el ex Congreso como constituyente: ¿Alguna vez ha tenido una visión positiva de este proceso constituyente, o siempre ha sido crítica de los que se está haciendo”, preguntó la periodista.

A esto y entre risas, Cubillo respondió, “qué pregunta más torcida”- a lo que Rincón sostuvo, “no tiene nada de torcida”- por lo que la convencional continuó: “Está bien, te la respondo, si nunca dejo de responder”.

¿Qué respondió Cubillos?

“Yo me metí en este proceso, habiendo estado en contra y postulé porque creí que había que estar acá para tratar de dar pelea adentro en relación a las ideas que tenemos y qué creemos que tiene que ser una buena Constitución para Chile. Desde esa perspectiva, hemos prestado una y otra iniciativa”, esgrimió Cubillos.

Tras esta declaración, Mónica Rincón arremetió nuevamente: “Marcela, creo que no me entendió la pregunta y por eso me trata de descalificar. Yo lo que le estoy preguntando y de buena fe lo hago, es si alguna vez usted creyó que el resultado que iba a tener este proceso iba a ser una buena Constitución. Porque usted cree que es mala la que ha salido”.

A esto, la constituyente expresó, “esa es una pregunta distinta”, a lo que la periodista volvió a afirmar: “Esa es la intención de la pregunta, si había tenido una visión positiva de que esto pudiera terminar bien. Yo no cambio mis preguntas”.

“Bueno, es distinto. Me preguntaste sobre el proceso y ahora sobre el resultado, la expectativa. Lo dije en el discurso inaugural. Este proceso partió mal. Partió primero violando las normas de reglamento. Eso fue una muy mala señal. Lo dije al principio: la izquierda tiene los votos para escribir sola esta Constitución, que estaban decididos desde el día uno”, esgrimió Cubillos.

Como era de esperarse, los cibernautas inmediatamente registraron y publicaron este tenso momento entre Mónica Rincón y Marcela Cubillo, el cual puedes revisar a continuación: