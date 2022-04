Presidenta de Chileactores y votación de derechos de autor en Convención: “Es un error tratar de dejarnos fuera”

Hace un par de semanas, el Pleno de la Convención Constitucional rechazó el artículo que buscaba normar el derecho de autor en el país, por lo que este miércoles, la norma volverá a ser votada por los y las 154 convencionales, situación que mantiene en alerta al rubro del espectáculo, por lo que el Ciudadano ADN conversó con la presidenta de Chileactores, Esperanza Silva.

Al respecto, la actriz nacional indicó que el debate sobre estos derechos “es una tema nuevo que nunca antes se ha discutido y a algunas personas le puede parecer extraño o novedoso. Pero resulta que está justificado que el derecho de autor esté ahí”.

En esa línea, Silva explicó que el derecho de autor busca “proteger a las creaciones y la cultura de cada país”, por lo que el objetivo es que en la nueva Constitución quede claro “que es un derecho humano que está en la declaración universal de los derechos humanos”.

Por lo anterior, la actriz afirmó que la Convención “comete un error al tratar de dejarnos fuera” de la nueva Carta Magna y “lo único que va a provocar es que trabajemos más para estar de nuevo dentro”.

Sobre este punto, Silva fue directa y manifestó que en torno al debate de los derechos de autor, “se ha instalado una falsa confrontación entre el acceso a la cultura de la ciudadanía en general y los derechos de autor”.

“Nosotros como creadores tenemos que enfrentarnos a los grandes conglomerados, a los grandes usuarios, nuestra pelea es con los perros gordos no con la ciudadanía que quiere tener acceso a la cultura”, detalló.

Ni apruebo ni rechazo

En cuanto a los montos que buscan acceder por medio de los derechos de autor, la presidenta de Chileactores indicó que “monetizar esta discusión nos lleva para otro lado, porque no estamos hablando de platas más o menos, porque si estuviéramos hablando de eso, debemos hablar de aumentar el presupuesto en Cultura”.

Pero ojo, ya que la actriz destacó que el problema es solo respecto a la negativa de incluir el derecho de autor en la nueva Carta Magna, ya que, “hay muchas cosas buenas que ya están en el borrador de la Constitución, respecto a los derechosa culturales, entonces no quiero desconocer el trabajo de la Convención, al contrario”,

Aún así, Silva aclaró que si bien es “falso que estoy por el rechazo, tampoco estoy haciendo campaña por el apruebo”.

Con la mirada puesta en el caso Nicolás López

Aprovechando la instancia, Espereanza Silva se refirió al juicio del cineasta Nicolás López, que el pasado martes lo declaró culpable de dos abusos sexuales, caso que remeció a la industria cultural en el país.

“Yo quiero abrazar y acariñar a todas las actrices chilenas que fueron muy valientes y denunciaron este caso y llegaron hasta el final con sus testimonios”, manifestó la actriz.

Si bien, Silva dijo que “se haya declarado culpable (a López) por dos abusos sexuales, ya es algo”, manifestó que “la visión de género en el juicio no me pareció que fuera bien cuidada, escuche lo que dijo el juez y me quedo con la sensación que hubo poco cuidado a las víctimas”.

Al respecto, Silva afirmó que ahora es necesario resolver cómo “vamos reconstruir la vida de las víctimas y cómo vamos a reiniciar el camino de esas personas que fueron abusadoras”. “Tenemos a personas dentro del gremio acusadas por ambas partes, entonces hay que trabajar profundamente en un buen protocolo y poder reparar todos los daños hechos”, complementó.