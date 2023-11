Durante la jornada de este miércoles, el Consejo de Presidentes de la ANFP visitó las instalaciones de Juan Pinto Durán en el marco de la reunión en donde se abordaron diversos puntos respecto al fútbol chileno, como el balance económico, la aprobación de nuevos reglamentos y la planificación para el 2024.

En este escenario, algunos miembros del Consejo se pronunciaron sobre el estado actual en el que se encuentra la casa de la selección chilena, todo considerando las duras críticas que lanzó Alexis Sánchez hace un par de semanas.

“En Juan Pinto Durán a veces me gustaría tener una cancha como corresponde, unas duchas, porque hay tres duchas que no funcionan, hay que esperar para que se duche el otro (…) Entonces uno dice, ¿es una selección o un equipo de tercera?”, señaló el delantero de La Roja en conferencia de prensa, antes del duelo contra Ecuador por las Eliminatorias.

Luis Faúndez, gerente general de Santiago Morning, entregó su opinión tras visitar el complejo deportivo y no compartió los dichos del tocopillano. “Fuimos a Juan Pinto Durá a ver lo que algunos jugadores habían indicado como falencias. Públicamente se vio una imagen negativa después de lo que algunos jugadores de la selección declararon, y no es así”, indicó.

“Vimos las instalaciones. El complejo está bastante mejor que antes. Yo lo conozco hace muchos años, soy el consejero más antiguo, y creo que tengo la virtud de decir la realidad: el complejo está maravilloso”, aseguró Faúndez.

“Los que jugadores que criticaron, yo creo que lo hicieron equivocadamente, alguien los guio mal, porque ellos viven in situ la realidad”, agregó el mandamás del “Chago”.

Otro integrante del Consejo de Presidentes que tomó la palabra fue Juan Tagle, timonel de la Universidad Católica. “Yo no conocía Juan Pinto Durán, increíblemente de todos los años que llevo, nunca había ido. Me pareció bastante lindo, me gustó. Podría ser más grande y más moderno, es algo que se puede trabajar, pero me gustó”, añadió por su parte.