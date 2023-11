“Tiene buen manejo de grupo”: el técnico que Jorge “Coke” Contreras quiere ver en la selección chilena

Jorge “Coke” Contreras, ex seleccionado chileno, analizó el complejo presente que vive La Roja en las Eliminatorias tras el empate con Paraguay y la renuncia del técnico Eduardo Berizzo.

“No quedé conforme con el empate, porque era muy importante sumar tres puntos. En un momento nos ilusionamos cuando Paraguay se quedó con uno menos, pero no se le supo sacar provecho. A Chile le faltó valentía y arriesgar con modificaciones que le permitiera ser más profundo y superar el murallón de los paraguayos”, señaló en diálogo con ADN Deportes.

Sobre la renuncia del “Toto”, aseguró que “no me sorprendió, sabía que iba a tener la presión por no conseguir el triunfo. Ya estaba discutido por los resultados anteriores y por las decisiones tardías que tomaba, no estaba gustando lo que hacía. Cuando terminó el partido, noté la reacción del público y eso provocó que Berizzo diera un paso al costado”.

En cuanto a la lista de candidatos que surgen como opción para la banca de La Roja, el “Coke” Contreras ya tiene a su favorito: “Ricardo Gareca demostró que tiene buen manejo de grupo, le sacó un rendimiento muy importante a Perú. También se habla de Gustavo Quinteros y Ariel Holan, pero a mí me gusta Gareca”.

Por último, el otrora campeón con Colo Colo y Universidad Católica se refirió a las críticas que lanzó Alexis Sánchez en contra de la ANFP y del Estadio Monumental. “En Juan Pinto Durán hay tres duchas que no funcionan. En el Monumental sale excremento del desagüe y ahí te preguntas, ¿es la selección o un equipo de tercera?”, reclamó el delantero tocopillano este sábado en rueda de prensa.

Al respecto, Contreras mencionó que “Alexis lleva un tiempo largo en Europa donde se encuentra con todas las comodidades que se necesitan para practicar este deporte. Eso habla también de la despreocupación que tenemos en Chile, hay un montón de equipos que ocupan una pura cancha porque no tienen más espacios, todavía hay desorganización en nuestro fútbol y no se logra crecer como institución”.