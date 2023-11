“Me fui de Chile por los temblores, tenía miedo”: la sorprendente revelación de delantero que pasó por el fútbol chileno

Una sorprendente revelación hizo el delantero colombiano, Marco Pérez, sobre sus razones por las cuales dejó el fútbol chileno en 2013, después de haber defendido la camiseta de O’Higgins durante la temporada 2012.

“En Chile tenía un problema y era que temblaba cada dos días. Yo era el único que salía corriendo en los temblores, ellos estaban acostumbrados”, reconoció en diálogo con AS Colombia.

El atacante de 33 años recordó que “hubo un momento en el que me desesperé y le dije al presidente de O’Higgins que me quería ir por el ambiente en el que vivía. El presidente me dijo: ‘Cómo te vas a ir si nos está yendo bien, estamos en la Copa Sudamericana, estamos pagando al día’. Yo le dije que no era por la plata, que era por los temblores, tenía miedo y estaba muy nervioso”, confesó

“Usted no ve cómo tiemblo cuando subo a los aviones, lloro, y se burlan de uno, le dije. Si fuera por mí jugaría solo de local, no me gustan los aviones”, agregó sobre la conversación que tuvo con Ricardo Abumohor, quien en ese tiempo era el presidente del club rancagüino.

Tras el término de la temporada 2012, Marco Pérez ya estaba totalmente convencido de irse de Chile y logró retornar al fútbol colombiano. “Yo me quería ir y se me presentó la oportunidad en Independiente de Medellín. Me ofrecieron un contrato por un año. Necesitaba volver a Colombia, así que me fui al Medellín”, complementó.

El ex O’Higgins ahora milita en el club Águilas Doradas Rionegro y actualmente es el goleador del Campeonato de Clausura de Colombia, con 13 tantos.