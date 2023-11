No dio para más: Los impresentables números de Eduardo Berizzo que acabaron con su paso por La Roja

La determinación estaba proyectada para el próximo martes, pero el mismo argentino sorprendió a todos. Este jueves, tras el empate sin goles frente a Paraguay, Eduardo Berizzo decidió dar un paso al costado y no dirigirá ante Ecuador.

“He manifestado mi deseo de dejar el cargo al presidente de la Federación. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocerlo. Quisiera agradecer a todos los que han trabajado conmigo”, partió diciendo el “Toto”, junto con apuntar a que su salida le permita al país clasificar a la próxima Copa del Mundo.

Desde su debut ante Corea del Sur hace algunos meses, en partidos oficiales, el “Toto” acumula solo cuatro triunfos. El resto son seis empates y seis derrotas. Se anota con 16 goles, pero ha recibido los mismos 17.

Sus triunfos fueron tres en amistosos, y contra rivales de cuestionable nivel: 3-0 a Cuba, 5-0 a República Dominicana y 3-2 a Paraguay, que atraviesa por una crisis deportiva peor que la de La Roja. Por las Eliminatorias, solo tiene una victoria sobre Perú.

“Hay un puente afectivo que no puedo fabricar yo, soy el entrenador que trata de plasmar un equipo competitivo. No tengo que vender algo en lo que no creo y creo en lo que hago”, comentaba hace algunas semanas tras el empate frente a Colombia.

Los partidos de Eduardo Berizzo

0-2 Corea del Sur

0-2 Túnez

0-0 Ghana

0-2 Marruecos

2-2 Catar

0-1 Polonia

0-0 Eslovaquia

3-2 Paraguay

3-0 Cuba

5-0 Rep. Dominicana

0-0 Bolivia

1-3 Uruguay

0-0 Colombia

2-0 Perú

