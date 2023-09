Eduardo Berizzo valora el nivel de La Roja ante Colombia: “Salimos fortalecidos, demostramos que podemos competir de igual a igual”

El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, se expresó con cierto grado de satisfacción en conferencia de prensa tras el empate sin goles ante Colombia en el Monumental.

“Generamos las ocasiones más claras. La primera parte fue muy bien jugada de nuestra parte, en la segunda nos costó presionar. La merma física de Arturo Vidal nos condicionó. Pudimos ganar por un gol que se anula milimétricamente“, aseguró el DT argentino, sacando cuentas alegres del nivel de juego.

“Me quedo con una entrega física muy importante para equiparar a un rival con muy buenos futbolistas. Salimos fortalecidos del partido. Nos hubiese encantado ganar, pero todo suma y demostramos que pudimos competir de igual a igual“, planteó Eduardo Berizzo, buscando proyectar la siguiente doble fecha clasificatoria en función del desempeño contra Colombia.

“Podríamos haber ganado y no habría sido extraño. Hay que seguir trabajando con optimismo. Siempre pienso que nos va a ir bien. Espero que en un mes más tengamos una actuación similar y ganemos los tres puntos. Este punto suma, ayuda, me hubiera gustado ganar los tres y merecer ganar, sin recibir nada en contra, habla de que estamos creciendo“, explicó el DT de Chile, que le bajó el perfil a los problemas con la cancha del Monumental.

“La pelota circuló muy bien, sólo había una franja de cuidado. Es una opción pensar ir a provincia en un mes”, expresó el entrenador de la selección chilena, que defendió la falta de finiquito y apuntó a sumar más adeptos al proceso.

“En un partido así, nadie genera tantas ocasiones y las que tienes debes convertirlas. Debemos seguir insistiendo, ya caerán los goles. Es una problemática del equipo, no de alguien en puntual (…) La gente debe engancharse con el esfuerzo del equipo. El recambio ya empezó. Hay un puente afectivo que no puedo fabricar yo, soy el entrenador que trata de plasmar un equipo competitivo. No tengo que vender algo en lo que no creo y creo en lo que hago”, insistió en Pedreros.

Eduardo Berizzo y los nombres propios de La Roja

Al momento de remarcar ciertos elementos puntuales, el entrenador de la selección chilena lamentó los problemas físicos de Arturo Vidal. “El mecanismo de la rodilla se le traba, rozándole y provocándole dolor. Sintió eso, pero se recompuso muy rápido. Es un futbolista valiente, pero después el dolor se le hizo imposible de sobrellevar. Esperamos no tenga nada y se reponga rápido“, apuntó junto con destacar a Alexis Sánchez.

“Su discontinuidad e inactividad lo castigaron físicamente. Va a ir creciendo, encontrará el funcionamiento del fin de semana. Lo hizo muy bien, inventa lo que nadie espera. Sólo le faltó el gol“, remarcó, además de valorar a Ben Brereton y todo su despliegue físico.

“Lo veo jugando por banda, con sus diagonales. Se posiciona muy bien, ataca el centro del campo partiendo desde el exterior. Puede ser un doble 9, pero con origen en banda. Si tú no tapas las bandas, ese desequilibrio lo pagas en contra. Tiene esa capacidad física de desdoblarse”, concluyó en el estadio Monumental.