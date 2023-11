Decisión tomada: ANFP determinó el futuro de Eduardo Berizzo en caso de perder ante Ecuador

La paciencia se acabó, y solo un milagro lo podría sostener. Eduardo Berizzo tiene los días contados al mando de la Selección Chilena de Fútbol, y solo obtener puntos ante Ecuador el próximo martes lo podría salvar.

Según información de ADN Deportes, la mesa directiva que encabeza Pablo Milad ya tiene decidido terminar el contrato de Berizzo en caso de una derrota frente a los ecuatorianos en Quito la próxima semana.

El empate sin goles ante Paraguay de este jueves en el Monumental colmó la paciencia de los hinchas en Macul y los cánticos sonaron fuerte en cada rincón del recinto deportivo de Colo Colo.

Por ello es que el panorama no es nada favorable. Octavos, con solo cinco unidades de 15 disputadas y con un duro panorama por delante, harían que Milad no quede con más opciones que terminar la relación con el ex ayudante técnico de Marcelo Bielsa.

Los números que tiene Berizzo no lo ayudan en nada: en 16 partidos jugados, tiene cuatro partidos ganados (solo uno en las Eliminatorias), seis empates y seis derrotas, acumulando un pobre 37% de rendimiento.