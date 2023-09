¿Cómo se sostiene? Los impresentables números de Eduardo Berizzo al mando de La Roja

A Reinaldo Rueda, lo despidieron por mucho menos. El pasado martes por la noche, la Selección Chilena de Fútbol volvió a defraudar y dejar más dudas que certezas en el camino hacia la Copa del Mundo 2026 y en ello los números de Eduardo Berizzo siguen empeorando.

Si antes del inicio de las Clasificatorias 2026 había dudas respecto al juego exhibido por el ex ayudante técnico de Marcelo Bielsa, tras los primeros dos duelos aquello se terminó confirmando.

Luego de perder ante Uruguay en Montevideo y solo empatar frente a Colombia en el Monumental, los números de Eduardo Berizzo al mando de La Roja son más que impresentables.

Desde su debut ante Corea del Sur hace algunos meses, en partidos oficiales, el “Toto” acumula solo tres triunfos. El resto son cinco empates y cinco derrotas. Se anota con 14 goles, pero ha recibido los mismos 14.

Sus únicos triunfos son en amistosos, y contra rivales de cuestionable nivel: 3-0 a Cuba, 5-0 a República Dominicana y 3-2 a Paraguay, que atraviesa por una crisis deportiva peor que la de La Roja.

“Hay un puente afectivo que no puedo fabricar yo, soy el entrenador que trata de plasmar un equipo competitivo. No tengo que vender algo en lo que no creo y creo en lo que hago”, comentaba el pasado martes tras el empate frente a Colombia.

Si bien desde la ANFP no habrá movimientos bruscos, como un posible despido, lo cierto es que la fecha doble de octubre ante Perú y Venezuela, podría ser la lápida final para el entrenador argentino.

Los números de Eduardo Berizzo

0-2 Corea del Sur

0-2 Túnez

0-0 Ghana

0-2 Marruecos

2-2 Catar

0-1 Polonia

0-0 Eslovaquia

3-2 Paraguay

3-0 Cuba

5-0 Rep. Dominicana

0-0 Bolivia

1-3 Uruguay

0-0 Colombia