Claudio Bravo llega a Chile para sumarse a La Roja con miras a Copa América: “El futuro es lo que menos me preocupa”

Este domingo, Claudio Bravo y Ben Brereton llegaron al Aeropuerto de Santiago desde Europa en pos de sumarse ya mañana lunes al comienzo de los entrenamientos de la selección nacional de cara a la Copa América.

“Feliz por el hecho de volver a Chile, retomar los entrenamientos pronto y preparar el amistoso con Paraguay”, aseguró el portero en diálogo con TVN, instancia en la que valoró el presente de La Roja tras el arribo de Ricardo Gareca a la banca nacional.

“En los partidos que se hicieron en Europa vinieron bien para retomar las buenas sensaciones de lo que tiene que pasar dentro de la selección. Ahora es un episodio totalmente distinto con el amistoso y Copa América, que es un torneo super importante para todos nosotros y esperamos llegar de la mejor manera”, recalcó Claudio Bravo, que desestimó dar pistas respecto de su futuro deportivo tras el certamen continental, considerando que finalizó su contrato con el Real Betis.

“El futuro es lo que menos me preocupa. Me siento super tranquilo, con muchas cosas por hacer dentro y fuera del fútbol. Hace muchos años no me preocupo por el futuro, sino de hacer bien las cosas en el día a día”, concluyó el “Capitán América” en la principal terminal aérea del país.