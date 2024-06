Santiago

En la última edición de Mujeres al Deporte este domingo, Macarena Miranda conversó con María José Mailliard, canoísta nacional radicada en Mallorca, España, donde prepara su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Me siento súper cómoda acá, me siento muy valorada en todo sentido. En las premiaciones de España también me premian. En Chile me siento muy infravalorada. He estado entre las mejores del mundo hace mucho tiempo y nunca he sentido el reconocimiento de mi país, me siento más reconocida afuera”, remarcó quien apunta a tener una mejor experiencia en Francia respecto a lo que vivió en Tokio 2020.

“Tiene un sabor especial, en París está el origen de mi familia paterna y son mis segundos Juegos Olímpicos después de lo de Tokio, con pandemia, donde no se pudieron disfrutar como tal. Van a ser mucho mejor que los anteriores, voy a tener a mi familia completa apoyándome en las gradas. Solo quiero disfrutar el momento. Fueron cuatro años de preparación para esto”, enfatizó María José Mailliard, que fue la segunda chilena clasificada a la “cita de los anillos”.

“Es un privilegio clasificar un año antes, te permite hacer una preparación completa. El Comité Olímpico de Chile me respetó el cupo por mis resultados deportivos y eso me ha permitido hacer una preparación muy buena. En la última Copa del Mundo no fuimos en puesta a punto, pero los tiempos que venimos haciendo y que hice ahí son muy buenos, me ilusionan para París. Están saliendo buenas marcas con carga y cuando lleguemos a la competencia podemos hacer algo mucho mejor”, enfatizó la deportista de 33 años, afrontando las condiciones que tendrá en los Juegos Olímpicos, con el canotaje que se desarrollará a 15 kilómetros de París.

“El año pasado me invitaron a ver dónde será la prueba, en el Test Event fui tercera. Tiene ciertas complicaciones con el viento, pero al final mi deporte es así, las condiciones no son iguales para todas, considerando que hay zurdas y diestras, dependemos del viento y la ola. Esperemos que esté de frente o espalda para que sean las mismas condiciones para todas y gane la más rápida”, enfatizó.

María José Mailliard y su dupla con Paula Gómez

En la charla con Mujeres al Deporte, la nacional no solo valoró el hecho de competir en el C1 200 metros de París 2024, sino también el hecho de haber clasificado en el C2 500 metros junto a Paula Gómez.

“Es un bote que no tiene mucho tiempo de entrenamiento, pero tenemos ese acople natural que nos permite sentirnos bien. Si tuviéramos más tiempo de preparación, haríamos cosas muy grandes. Estoy contenta de hacer bote con ella, tiene muchas ganas de ganar, viene de abajo, tiene mucha ilusión, aunque no tenga tanta experiencia, sin miedo a nada”, enfatizó María José Mailliard.

“La estoy esperando en Mallorca para remar juntas. Es un bote que promete mucho a largo plazo, podemos soñar en grande con Paula pensando en Los Ángeles 2028, pero si logramos entrenar juntas lo antes posible podemos hacer algo bueno en París 2024″, remarcó, valorando el desempeño alcanzado con Paula Gómez, que debutará a nivel olímpico en la “Ciudad Luz” junto a ella.

“Estamos en desventaja, todos los barcos que están en las finales están juntas desde hace años. Juntando todo, creo que hemos remado en duplas como 12 veces porque no podía descuidar el bote individual. Es increíble, los entrenadores no me creen cuando les cuento. Le hago entender que está ahí porque se lo ganó, que somos equipo para las cosas buenas y las malas, creo que eso la ha ayudado a creerse más el cuento y afrontar los desafíos de manera más segura de sí”, concluyó la oriunda de Quintero.