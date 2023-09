El seleccionado nacional Víctor Méndez se pronunció este domingo en conferencia de prensa para anticipar el partido del martes contra Colombia, próximo rival de La Roja en las Clasificatorias al Mundial 2026.

“Por suerte, el día jueves estuvimos atentos al partido de Colombia y Venezuela mientras cenábamos. Pudimos analizar su forma de jugar, pero lo más importante será lo que nosotros realicemos. Tenemos que enfocarnos en mejorar y hacer un partido correcto”, señaló el volante del CSKA Moscú.

Uno que genera dudas para este duelo es Marcelino Núñez, quien después de jugar ante Uruguay tuvo que usar muletas para abandonar el estadio. Al respecto, el ex Unión Española indicó que “ayer le pregunté cómo estaba y me dijo que había mejorado bastante, el tobillo ya se le desinflamó, lo veo con posibilidades de participar el día martes”.

El mediocampista también mostró sus deseos por contar con Arturo Vidal y Alexis Sánchez. “Los veo de muy buena manera, todos esperamos que ellos puedan estar el martes, por lo que significan dentro del grupo y por la calidad que tienen. Estamos esperanzados de que puedan participar”, mencionó.

“No hay dudas sobre lo importante que son para la selección, los más chicos como nosotros tratamos de rescatar lo máximo de ellos, son importantes para el grupo y por lo que transmiten dentro de la cancha”, agregó sobre el “King” y el “Niño Maravilla”.

Por último, Víctor Méndez aseguró estar preparado para ver acción con La Roja, ya que no sumó minutos frente a los uruguayos. “Al venir a la selección trato de competir, ganarme un puesto, me siento capacitado para cuando el técnico me necesite. Agradezco que la gente me pida de titular, pero eso es decisión del entrenador, yo sigo trabajando de la mejor manera”, completó.

Chile y Colombia se verán las caras este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026. El partido lo podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN y a través de todas nuestras plataformas digitales.