Thomas Galdames, seleccionado nacional, palpitó el partido contra Colombia por las Clasificatorias al Mundial 2026 y remarcó los deseos que hay en La Roja por dejar los tres puntos en casa.

“Las expectativas son las mismas, salir a buscar el partido para ganarlo y quedarnos con los tres puntos. Sabemos que enfrentamos a una selección de altísimo nivel, con jugadores de jerarquía, de buen pie y rápidos por las bandas, tenemos que prestarle atención a esas cosas”, señaló el zaguero chileno este domingo, en rueda de prensa.

El actual defensor de Godoy Cruz aseguró estar preparado para ocupar un puesto en la zaga de Chile. “Llegué a Argentina siendo central y hoy soy un lateral, me siento cómodo en esa posición, he aportado en mi equipo y espero hacerlo en La Roja cuando me toque. Me preparo para estar a la altura”, indicó.

En esa línea, elogió a Gabriel Suazo, quien figura como el lateral izquierdo titular de la selección chilena. “Hace mucho tiempo viene demostrando su nivel, a su corta edad es un tipo muy maduro que tiene las cosas muy claras, como jugador es bueno técnicamente y trato de adquirir lo que más pueda de su posición”, añadió.

Por último, Thomas Galdames abordó las palabras que le entregaron su padre y su hermano, Pablo Galdames, quienes ya saben lo que es jugar en La Roja. “Mi papá y mi hermano me aconsejaron, me dijeron lo que se sentía al estar con la camiseta de la selección, pero hasta que uno no pisa la cancha, no se da cuenta lo que te genera estar acá, compartiendo con jugadores que lo ganaron todo. Es un orgullo”, concluyó.

Chile y Colombia se verán las caras este martes 12 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Monumental, por la segunda fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026. El partido lo podrás seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN y a través de todas nuestras plataformas digitales.