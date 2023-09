Hernán Caputto deja de ser el director técnico de la selección chilena sub 17

Este lunes se produjeron nuevos cambios en torno a la gestión de las selecciones menores de nuestro país, puntualmente en torno a la situación de Hernán Caputto.

Según información de ADN Deportes, el director técnico de La Roja sub 17 puso final a su proceso dirigiendo al plantel nacional, al cual llegó hace dos años y que en esta temporada quedó eliminado con el plantel nacional en el Sudamericano de la categoría luego de llegar al hexagonal final.

Quien había logrado a dos Mundiales sub 17 con la selección chilena en procesos anteriores no continuará con el trabajo, pese a que ya había comenzado nuevos procesos tanto en dicha categoría como en la sub 15, merced a su contrato que se extendía hasta fin de año.

Sin embargo, todo indica que el arribo de Nicolás Córdova la semana pasada como jefe de todas las selecciones chilenas juveniles masculinas lleva a la salida de Hernán Caputto, que semanas atrás había sido sondeado como opción para dirigir a O’Higgins.