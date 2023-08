"Te voy a sacar la cresta, pendejo de mier...": Waldo Ponce reveló duro encontrón con Gary Medel en el Centenario

El 11 de noviembre del 2011, Chile visitaba a Uruguay por la tercera fecha de las Clasificatorias camino al Mundial de Brasil 2014 en el estadio Centenario, con un plantel que estaba comandado por Waldo Ponce y Gary Medel, entre otros.

Con un plantel golpeado por el polémico “Bautizazo” en los días previos, La Roja se paró de igual a igual ante los “charrúas” envalentonados por el 4-2 que le había propinado a Perú un mes antes en el Monumental. Sin embargo, nada saldría bien.

Luis Suárez se encargó de anotarle cuatro goles al “equipo de todos” para dejar los tres puntos en casa, situación que generó un duro conflicto entre Waldo Ponce y un joven Gary Medel, el cual revelaron en las últimas horas.

“Casi nos agarramos a combos, Waldo, te acordai’“, recordó el hoy jugador de Vasco da Gama, en conversación con radio Futuro, espacio donde el ex defensor de la Universidad de Chile es comentarista.

Ponce contó que “estuvimos como dos días sin hablarnos, y éramos compañeros de pieza. No prendíamos ni la tele“, aseguró el formado en Unión San Felipe y la Universidad de Chile.

Reveló además que “este cabro chico, Garito (Medel), me empezó a putear por un gol de Suárez, que no había sido culpa mía, sino de él. Pero este niño vino a echarme la espantada, me llegaba hasta el pecho el enano, y me recriminaba. Yo le dije, ‘Mira, no vengai’ a pararme el carro y márcalo tú, que Suárez viene desde el medio con la pelota y nos hace el gol'”, aseveró.

“Yo también reaccioné. ‘Te voy a sacar la cresta, pendejo de mierda‘, y este, como es suave para decir las cosas, me lanzó un rosario. Tuvieron que separarnos, porque estábamos a los pechazos. Después teníamos que dormir juntos. Yo guapito, dije que si no se me acercaba él, yo no le iba a hablar. Así que después me hacía cariñitos. Corría al lado mío”, complementó.

A todo eso, Medel respondió con que “llegamos con todos los jugadores, no veníamos de un momento complicado“, comentó, en relación con lo sucedido días antes en el ya recordado “Bautizazo”.