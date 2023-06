Bruno Barticciotto y su debut soñado con La Roja: “Jugar en la selección te sube el nivel, se hace más fácil”

El delantero nacional Bruno Barticciotto destacó el haber anotado dos veces en su primer partido con la selección chilena en la goleada ante República Dominicana.

“En mis dos debuts profesionales he podido marcar, son sueños que se cumplen. Sacamos adelante del partido pese al rival. Muy feliz por el debut”, aseguró en diálogo con CHV, junto con valorar la dupla que hizo en ofensiva con Ben Brereton.

“Es un jugadorazo. Estar en la selección y jugar en la selección te sube el nivel, se hace más fácil. Jugar con Ben y con el que sea estando acá se hace más fácil. Las clasificatorias serán otro nivel, pero este es el camino”, enfatizó Bruno Barticciotto, quien evidenció la sorpresa que le causó ejecutar un penal por Chile.

“Pensé que lo iba a patear Arturo Vidal, pero él y Arturo Vidal me dieron la pelota. Estoy muy agradecido de eso que hicieron. No me lo esperaba”, comentó, además de destacar el apoyo de su padre Marcelo en Viña del Mar, además del ambiente en La Roja.

“Los que hemos estado acá y nos hemos ido integrando se han portado todos muy bien, eso te hace tener más confianza (…) Mi papá está feliz como cualquier papá y como toda la familia. Es un debut soñado“, concluyó una de las figuras de la selección chilena.