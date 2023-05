Eduardo Berizzo motiva a los Sub 23 de cara a los amistosos FIFA de junio: “El que llega a Juan Pinto Durán tiene que pensar en quedarse”

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, comentó el inicio del microciclo de trabajo con La Roja Sub 23, instancia en la cual el DT argentino proyectó el futuro del plantel más allá de la limitante de edad en cuanto al plantel que buscará competir en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Estamos buscando preparar ese equipo, pero también son opciones para la adulta, como Alexander Aravena. Estamos encontrando futbolistas, la idea a partir de ellos, entrando en contacto con muchísimos jugadores, apuntando a la adulta. El que llega a Juan Pinto Durán tiene que pensar en quedarse, eso se lo digo a los jugadores”, remarcó el “Toto”, que no quiso dar nombres puntuales respecto de quienes podrían ser convocados para los amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia.

“Dependerá del rendimiento. Hemos observado más de 100 jugadores, la lista se irá puliendo, el mes de julio será importante para retomar ese proceso, pero también buscamos futbolistas que aporten a la fecha FIFA que viene“, aseguró Eduardo Berizzo, quien defendió los rivales contra los que jugarán el próximo mes con la adulta.

“Se busca competir, queríamos jugar en casa. No es fácil encontrar rivales, los amistosos de selección no son rentables de por si. No menosprecio a ningún rival, ni los de fecha FIFA ni los oficiales. Trataremos que todos los futbolistas tengan minutos”, planteó el DT de la selección nacional.

También tuvo breves conceptos para alabar el rol de Matías Zaldivia, que apareció por segunda vez en el microciclo de La Roja Sub 23. “Es un futbolista de experiencia, que ha entrenado muy bien”, aseguró el trasandino, junto con valorar el debut ante el Uruguay de Marcelo Bielsa en las clasificatorias al Mundial 2026. “Será un placer enfrentarlo”, dijo quien fue ayudante técnico del “Loco”.