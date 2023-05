Luis Mena es presentado como DT de La Roja Femenina: “A Tiane Endler hay que convencerla de seguir desde el proyecto”

Este martes, Luis Mena fue presentado en la sede de la ANFP como el flamante nuevo entrenador de La Roja Femenina, tomando la posta del proceso que tenía a cargo a José Letelier hasta febrero pasado, cuando la selección quedó fuera del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

“Feliz de participar de este proceso. Si hay algo que me permitía dejar mi zona de confort es que se nos presentara un proyecto con muchos desafíos, que no es solo competir, sino que nuestras jugadoras puedan desarrollarse en el tiempo, hacer un recambio progresivo para llevar a la selección a los lugares que se merece”, recalcó en la sede del fútbol chileno, apuntando a la necesidad de potenciar al equipo de cara al primer desafío inminente: los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

“Sabemos que tenemos poco tiempo para armar una selección competitiva y con incrustaciones de recambio. Buscaremos aprovechar las fechas FIFA al máximo”, comentó Luis Mena, apuntando a generar un progreso en el rendimiento de La Roja Femenina en todos sus niveles.

“Trataremos de colaborar con la sub 20 y sub 17 para generar esas jugadoras que nos permitan competir a nivel internacional. Hay mucho por hacer en el fútbol femenino. Es un proceso que tiene que ser paulatino. Vamos a ser un equipo competitivo en todo sentido, pero esos equipos tienen que tener un rodaje“, remarcó el ex DT de Colo Colo Femenino.

Luis Mena y el proceso con La Roja Femenina

El excentral destacó su satisfacción de llegar al equipo luego de haber mejorado las condiciones en Colo Colo Femenino. “Salgo no sólo siendo campeón del torneo chileno sino con una sensación agradable, de que todas nuestras jugadoras son profesionales al 100%, tienen un camarín de primer nivel”, comentó orgulloso.

Además, remarcó su interés en que Christiane Endler siga siendo parte de las convocatorias del equipo, más allá del escepticismo mostrado por la arquera del Olympique Lyon tras la salida de José Letelier.

“Es la mejor del mundo. Hay que convencerla desde el proyecto. Tenemos que hacerle saber que es muy importante para el proceso por su figura y todo lo que nos puede aportar desde lo humano. No hay muchas jugadoras chilenas en el extranjero y tenemos que sacarles el máximo proyecto“, concluyó en la ANFP.