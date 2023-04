En este mes de abril, la ANFP busca definir al nuevo DT de la selección chilena femenina y uno de los candidatos está en Argentina. Se trata de Gustavo Levine, técnico de 58 años, quien actualmente dirige al club Villas Unidas en la tercera división del fútbol argentino femenino.

En 1998 sacó la carrera de entrenador con el formato de estudios antiguo, por lo que en 2022 volvió a titularse tras conseguir la licencia PRO bajo el nuevo sistema de Conmebol.

En su carrera, hizo un trabajo de coach deportivo con la selección masculina sub 20 de Argentina, donde tuvo a Lautaro Martínez, “Cuti” Romero, Nahuel Molina, entre otros jugadores campeones del mundo. Luego dirigió en U. de Buenos Aires y Atlético Excursionistas en la Primera A del torneo femenino argentino.

Gustavo Levine lleva 7 temporadas trabajando en el fútbol femenino y en diálogo con ADN Deportes explicó sus motivaciones para querer dirigir a La Roja Femenina.

¿Por qué le interesó trabajar en el fútbol femenino?

– El fútbol femenino requiere de una gran capacidad formadora y la docencia es algo que llevo en la sangre. Es un desafío muy lindo, porque las mujeres tienen unas ganas enormes de ser protagonistas, pero aún carecen de esa formación que tienen los varones hace décadas. Hay mucho que enseñar y que aprender de este mundo del fútbol femenino

¿Qué lo llevó a poner sus ojos en La Roja Femenina?

– Todas las selecciones sudamericanas están creciendo mucho, y la selección chilena ha tenido un crecimiento importante; fueron subcampeonas de Copa América, participaron del Mundial, de los Juegos Olímpicos y estuvieron cerca de clasificar a su segunda Copa del Mundo consecutiva. Esa es una manera muy grande de crecer.

¿Hace cuánto tiempo se contactó con la ANFP?

– Al ver la salida de José Letelier, decidí acercarme para presentar mi proyecto, sabiendo que es difícil que la ANFP conociera mi trayectoria por ser de otro país. Me pareció pertinente poder acercar esta propuesta de trabajo. Además, el fútbol actual de Chile a nivel selección se acerca mucho a la idea de juego que yo tengo.

¿Ya tuvo dialogo directo con Pablo Milad?

– Le escribí a Milad vía WhatsApp. Él muy amablemente me dijo: ‘profesor, con todo gusto, envíeme su currículum’. Después me comuniqué con Rodrigo Robles, jefe de selecciones, y él me indicó que Marko Biskupovic es una de las personas a cargo de la elección final entre todas las propuestas. Mi carpeta está en la ANFP.

A fines de marzo, el gerente de selecciones en la ANFP dijo que no lo conocía…

– Lo comprendí absolutamente. Era una posibilidad que Rodrigo Robles no me conociera, porque pasó poco tiempo desde que presenté mi currículum hasta cuando Robles señaló eso, era probable que él no tuviera conocimiento en ese momento de que yo me había acercado a Pablo Milad. Luego me comuniqué con Robles y hablamos de buena forma.

¿Está realmente ilusionado con llegar a La Roja Femenina?

– Sí, absolutamente. Tengo esperanzas. Considero que tengo un trabajo realizado y experiencia de haber sido futbolista. Fui formado en Boca Juniors y en Argentinos Juniors me dirigió José Néstor Pékerman. Después me capacité y me especialicé en fútbol femenino. Siento que puedo ilusionarme con llegar a la selección chilena femenina.

Usted fue alumno en la Escuela Profesional de Entrenadores de César Luis Menotti. ¿Él es su referente?

– Tengo la fortuna de poder hablar de fútbol cada tanto tiempo con Menotti, quien conoce muy bien el fútbol femenino. Mi idea futbolística nace de haber visto los equipos de él e intento que mis equipos jueguen bajo esa idea, siempre adaptándolo a las condiciones de las jugadoras del plantel.

¿En qué se caracteriza el estilo de juego que usted propone?

– La tenencia de la pelota, la búsqueda del arco rival, querer mejorar el espectáculo, respetar la creatividad de las jugadoras, compromiso, pertenencia y trabajo grupal.

Christiane Endler lleva mucho tiempo pidiendo que se mejore el trabajo formativo en el fútbol chileno femenino…

– Lo que dice Endler es el reflejo de la realidad y se ve en todos los países sudamericanos. Hay poca competencia, poca infraestructura y poca decisión política de los clubes de poder tener categorías infantiles y juveniles en la rama femenina. Ella y otras lo han vivido en carne propia. Hay jugadoras que llegan a competencias con un montón de deficiencias y no hay tiempo para corregirlas en Primera División, mucho menos en una selección. Lo formativo tiene que seguir siendo parte de nuestra planificación.