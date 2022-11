Este domingo, Diego Rubio fue titular en la selección chilena durante el duelo amistoso contra Eslovaquia. Tras el partido, el delantero lamentó no poder convertir, pero mostró sed de revancha para volver a defender la camiseta de La Roja.

“Siempre tenemos que aprovechar estas oportunidades. Es la primera vez que vengo. Con Polonia tuve un par de minutos e intenté aprovecharlos al máximo, hoy también. Como delantero, la idea es tener ocasiones, ojalá concretarlas. Todos sabemos que en la selección uno siempre tiene que hacer más”, señaló el ex Colo Colo en zona mixta.

El atacante que milita en Colorado Rapids aseguró que los referentes de La Roja “nos han enseñado a no conformarnos. Yo estoy pensando en que debería haber concretado mis ocasiones, debí haber hecho los goles. Ojalá seguir haciéndolo bien en mi club para tener nuevas oportunidades acá. No quiero venir cada tres años y eso depende de mí”.

“Uno como delantero queda feliz con tener ocasiones, pero hay que concretarlas. No me puedo ir conforme, pero este es el camino a seguir. Otras veces he venido, no he tenido oportunidades y me voy aún más enojado. Tenemos falta de gol y a la próxima pensaré que tengo que hacer los goles”, afirmó el ariete de 29 años.

Sobre esta gira europea que tuvo Chile, Diego Rubio agregó que “ha sido cada vez más positivo el juego que hemos tenido, obviamente queremos ganar, esta generación nos ha enseñado que tenemos que ganar en todos lados, pero tenemos que ser positivos y seguir metiéndole”.

Por último, el formado en Colo Colo mencionó que los nuevos rostros de la selección chilena “nos tenemos que acomodar, venir acá y hacer una diferencia. Muchas veces depende de nosotros. Tenemos entrenamientos muy buenos que nos enseñan muchísimo”.