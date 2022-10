Diego Rubio finalizó una temporada de ensueño en lo personal defendiendo la camiseta Colorado Rapids. A pesar de que su equipo no clasificó a los playoffs de la Major League Soccer (MLS), el chileno se consolidó como la gran figura de su escuadra.

Incluso, el propio club estadounidense informó que el ex Colo Colo consiguió cuatro récords con la institución este 2022. El primero de ellos es el de convertirse en el jugador con mayor número de goles y asistencias (23) en una sola temporada, con 16 tantos y 7 pases de gol en total.

Además, el formado en la cantera alba anotó la mayor cantidad de goles en partidos que significaron el triunfo para su equipo, con 13 anotaciones.

El delantero nacional también igualó la mayor cantidad de goles marcados por un jugador en una sola temporada, con 16 conquistas.

Por último, Diego Rubio se instaló en el quinto puesto de la tabla de máximos goleadores históricos del Colorado Rapids, con 35 goles en total. Aquel listado de artillero lo lidera el exfutbolista estadounidense Conor Casey (53 goles).

It's been a year full of career highs for @DiegoRubio_ 🫡#Rapids96 pic.twitter.com/Feuksn91dw

— Colorado Rapids (@ColoradoRapids) October 25, 2022