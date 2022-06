Cagigao y la norma del Sub 21 en el fútbol chileno: “No me gusta la regla. Le hacen poco favor a la evolución del jugador”

Francis Cagigao, director deportivo de selecciones nacionales en Chile, habló con Los Tenores de ADN durante este jueves y puntualizó en el presente del fútbol joven en el balompié nacional.

El exjugador español lamentó una de las polémicas decisiones que tomó la ANFP en cuanto a las series juveniles de La Roja: no participar del Torneo Esperanzas de Toulon 2022, certamen en donde Chile ha logrado rescatar elementos importantes para el plantel en años anteriores.

“Lo de Toulon lo cerraron mucho antes en comparación con años anteriores. En ese momento, no teníamos cuerpo técnico definido para ir, ni en la sub 15, ni la sub 17. Pero el primer interesado en estar en Toulon era yo”, señaló.

Al descartar el Torneo Esperanzas de Toulon 2022, desde La Roja optaron por jugar un cuadrangular amistoso con los planteles juveniles de Argentina, Inglaterra y Marruecos en Pinatar.

Además, Cagigao explicó las carencias que hay en el balompié nacional para desarrollar el fútbol joven. “Sé que hay clubes que están tratando de armar departamentos para el seguimiento de futbolistas, pero no hay suficientes jugadores entre 18 y 22 años en actividad“, indicó.

“Tampoco teníamos un área de logística debida como selección ni metodología de fútbol formativo”, complementó el director deportivo de selecciones nacionales.

Por último, el español mostró su disgusto por la norma que obliga a los equipos del fútbol chileno a poner jugadores sub 21 en los partidos oficiales.

“No me gusta la regla. La vocación te debe llevar a darle minutos al futbolista joven. Que estén 3 o 4 minutos en cancha le hacen poco favor a la evolución del jugador”, concluyó Francis Cagigao.