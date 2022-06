Pablo Milad “aclara” su análisis a la Generación Dorada: “No fue una crítica, es asumir la realidad con un fin positivo”

Durante este jueves, Pablo Milad protagonizó la recepción hecha por la ANFP para homenajear a los jugadores que fueron terceros en el Mundial de 1962, donde quedaron como integrantes del “Paseo de la Fama” del fútbol chileno, y aprovechó de aclarar sus dichos sobre la Generación Dorada.

“Estadísticamente, las participaciones que hemos tenido en clasificatorias es el sexto lugar. No es una crítica, es asumir la realidad con un fin positivo para ser capaces de enfrentarla en beneficio del fútbol chileno“, explicó el presidente de la ANFP, que insistió en la labor hecha para buscar nuevos jugadores.

“Buscamos evaluar la infraestructura y metodología del fútbol joven para no esperar que un DT de turno cambie toda la infraestructura organizacional. Es un proceso en el que todos tenemos que trabajar para hacer un cambio radical, aceptando nuestra realidad”, explicó Pablo Milad en torno a la Generación Dorada.

Pablo Milad y su futuro en la ANFP

También aprovechó de explicitar su momento en torno a la opción de repostularse al sillón de Quilin 5635. “Si los clubes me lo piden, me repostularía. Estoy muy motivado con el proyecto del fútbol joven y me gustaría que se continuara aunque yo no siga a cargo, pensando en las generaciones que vienen y no sólo en el presente”, apuntó.

Además, planteó que hay soluciones en torno a lo que ocurre con el plantel femenino de Deportes La Serena tras su viaje de este miércoles a la Cuarta Región. “La situación tenia que ver con horarios y detalles que están solucionando, se van a presentar este fin de semana sin ningún problema”, sostuvo.

También informó del próximo desafío oficial que tendrá La Roja, al menos a nivel sub 23: será un amistoso el próximo 20 de julio, en Iquique, ante su similar de Uruguay, equipo que será dirigido por Eduardo Berizzo.