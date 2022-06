Ben Brereton en la mira: un grande Inglaterra quiere quedarse con los goles del chileno

Ben Brereton regresa a Inglaterra luego de defender a la selección chilena en la gira asiática. El delantero nacional se prepara para retomar los trabajos con Blackburn Rovers y con un nuevo DT que lo espera, sin embargo, su nombre sigue dando vueltas en el mercado de fichajes.

En las últimas horas, desde la prensa inglesa mencionan a otro pretendiente que quiere quedarse con los goles de “Big Ben”. Según consignó el medio Football.London, el Tottenham Hotspur, clasificado a la Champions League, está interesado en contar con el chileno para la temporada que se avecina en Europa.

Los Spurs tienen como entrenador al italiano Antonio Conte, quien ya cuenta con experiencia en dirigir a jugadores de La Roja, puesto que tuvo a Arturo Vidal y Alexis Sánchez en el Inter de Milán.

Además, esta no es la primera vez que el elenco londinense se fija en Brereton. Durante el 2018 el club inglés ya había mostrado interés por el artillero nacional, cuando militaba en Nottingham Forest.

Tottenham have little interest in Blackburn’s Ben Brereton Diaz for home grown purposes. #thfc

– @AlasdairGold 🥇

— SpursDaily (@SpursDaily_) June 15, 2022