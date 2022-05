Luis Jiménez apuntó contra la ANFP por el dinero que genera La Roja: “¿Dónde está esa plata? Si los camarines son una vergüenza”

Luis Jiménez abordó el tema de los dineros que genera La Roja y los premios de los seleccionados chilenos, que fue foco de críticas en el Consejo de Presidentes de la ANFP por el déficit económico que existe en el ente rector del fútbol nacional.

En conversación con Círculo Central, el “Mago” cuestionó el manejo de dineros en Quilín por todo lo que generó la Generación Dorada en la última década.

“¿Dónde está esa plata? Si la selección tuviera un complejo a toda raja, como las selecciones europeas o si hubieran estadios y terrenos de juego aceptables para Primera División. Pero los camarines en los que nos cambiamos son horrendos, una vergüenza”, señaló el mediocampista.

El jugador de Palestino indicó que “la plata que genera la selección debiera ser para la selección, para tener un complejo increíble, invertir en las selecciones menores y en el fútbol femenino. No tiene ningún sentido que el dinero que genera la selección se gaste en los clubes”.

Además, Jiménez se defendió ante quienes critican los premios que reciben los futbolistas de La Roja. “A mí todavía no me pagan los premios. Ni siquiera sé de cuánto son los premios, ni siquiera pregunté. Recuerdo haber hablado con Claudio Bravo en su momento, pero no lo tengo claro. He recibido un par de transferencias, pero no todo”, sostuvo.

“Nadie va a la selección pensando en la plata que va a ganar. Y no tendría ningún problema si voy a la selección gratis. Con todos los ingresos que recibe La Roja por cada partido, porque es mucha plata, los premios son mínimos en comparación con lo que recibe la selección”, agregó.

“Creo que es como echarles la culpa a los jugadores de algo que no corresponde”, complementó Luis Jiménez ante los dichos del Consejo de Presidentes de la ANFP y el déficit económico