Luis Jiménez anuncia la fecha de su retiro, pero avisa: “Me siento en condiciones de disputar un Mundial”

El volante de Palestino y de la Selección Chilena, Luis Jiménez, habló sobre su retiro del fútbol profesional y confesó estar viviendo sus últimos días como jugador.

“Sí, me retiro a fin de año. Lo venía pensando hace mucho tiempo. Ya le venía dando vueltas a la decisión de dejar de jugar. Siempre he dicho que me gusta ser un aporte, competir. El año pasado lo terminé bastante mal, con lesiones graves, que no me dejaron terminar de manera normal”, comentó el “Mago” en diálogo con La Tercera.

Sobre las razones para dejar el fútbol, el jugador de 37 años aseguró que “el año pasado terminé mal. En mi carrera, por suerte, nunca tuve lesiones graves. Pero el año pasado me tocó mucho. Me tocó una estando en la Selección, otra en Palestino. Y con la edad cuesta más recuperarse y ahí se notan más los años”.

Consultado por su carrera deportiva, el futbolista de 37 años explicó que “estoy contento de la carrera que he hecho. Jugar en Europa, en uno de los equipos más importante de Europa en esos años (Inter de Milán). Jugar en la selección chilena, haber sido campeón en el club que me vio nacer (Palestino). Jugué en Italia y salí campeón, igual que en Emiratos Árabes y Qatar. No me puedo quejar de lo que hice”.

Luis Jiménez y el llamado de Martin Lasarte

El “Mago” también se refirió a su nominación a La Roja para el cierre de las Clasificatorias: “Tenía muchas ganas de estar en la nómina. Ojalá que pueda hacerlo bien. Ahí me retiraría después del Mundial. Me siento en condiciones de disputar un Mundial, en lo futbolístico soy lo que siempre he sido”.

Finalmente, Luis Jiménez adelantó el duelo ante Brasil en el Maracaná y aseguró que ganar es una real posibilidad para seguir soñando con Qatar 2022. “En el fútbol no hay imposibles. Todos los partidos son diferentes. Sería espectacular poder ganar allá y seguir con la ilusión y esperanza de poder llegar al Mundial”, cerró.