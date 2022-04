Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece debutó en la fase de grupos de la Copa Sudamericana con un sólido triunfo en su visita a Deportes Antofagasta. Los argentinos mostraron su categoría y se quedaron con el triunfo por 3-1 en el Calvo y Bascuñán.

Tras la victoria en el norte de Chile, el entrenador destacó la superioridad de sus dirigidos. “Fuimos contundentes, justos ganadores de principio a fin. En sesenta minutos estábamos tres goles arriba y tuvimos ocasiones para convertir alguno más”, sostuvo el estratega.

En la conferencia de prensa, Beccacece fue consultado por la posibilidad de convertirse en el técnico de la selección chilena, pero el trasandino fue claro en declinar la opción. Pese a esto, el exayudante técnico de Jorge Sampaoli, con quien consiguió la Copa América 2015, reconoció que estuvo cerca de ocupar el puesto antes de la llegada de “Machete”.

“Para ser honesto, nos habíamos ilusionado mucho antes que asumiera Lasarte. Éramos candidatos serios. Sentía que podía acompañar esta etapa, porque conozco muy bien a los chicos. Conozco la idiosincrasia del lugar, viví ocho años y soy agradecido de Chile porque nos dio la posibilidad de desarrollarnos en el profesionalismo”, manifestó.

De todos modos, el exentrenador de Universidad de Chile en 2016, descartó que exista una opción de llegar a la Roja tras la salida del uruguayo de la banca. “Hoy no soy candidato, no siento que sea el momento para nosotros. Estoy enfocado en Defensa y Justicia. Agradezco a los futbolistas que sienten que podemos acompañar este momento, pero soy un convencido de que la gente que dirige te tiene que querer y en su momento no me eligieron, prefirieron otra opción y es respetable”, apuntó Sebastián Beccacece.

Según información de ADN Deportes, el técnico que estaría siendo sondeado por la ANFP sería Eduardo Berizzo, quien ya habría sido contactado desde Quilín. Las otras opciones barajadas por el ente rector del fútbol chileno serían Ariel Holan y Matías Almeyda.