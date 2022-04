Este viernes, el director deportivo de las selecciones nacionales, Francis Cagigao, comunicó la salida de Martín Lasarte del banco de la Roja.

En conferencia de prensa en Juan Pinto Durán, el español agradeció la labor de “Machete” y evitó apuntarlo como el principal culpable del fracaso chileno.

“Quiero agradecer a Martín por este año muy duro de trabajo. No vayamos a olvidar que llega en plena pandemia a Chile y ha habido muchos obstáculos, pero no es momento de hablar de eso. Todos somos responsables”, manifestó.

En la instancia, Cagigao fue consultado por la injerencia de los representantes del fútbol chileno y manifestó que le “aburre” hablar del tema. “En todos los países del mundo hay representantes, sobre todo si están afiliados a la FIFA. Si se va a pensar que este problema, porque algunos lo llaman así, es exclusivo de Chile, no es así“, afirmó.

“Yo conozco a cientos de representantes por mi trabajo en el Arsenal, pero en la selección prácticamente nunca tengo que estar en contacto con ellos”, complementó.

En cuanto a su relación puntual con el empresario Fernando Felicevich, el español aseguró que hablan por temas específicos, pero nunca sobre su trabajo en la selección chilena.

“Lo conozco y hablo con él en momentos puntuales. Por ejemplo, fui a Europa y tenía que saber dónde estaban tres de sus jugadores para reunirme con ellos, en ese tipo de situaciones hablo con él. Del fútbol chileno o mi labor en la ANFP no hablo con él ni con Ogalde ni con nadie”, sostuvo.

“Si me tengo que tomar una cerveza o un café con él, no tengo ningún problema. Aquí se insinúa, se tira la piedra y se esconde lo mano. Si lo vas a hacer, que sea con pruebas, sino no digas nada. Está muy de moda decir cosas por redes sociales y eso no me molesta, pero me aburre, porque veo poco sentido común”, concluyó.