Este viernes, el director deportivo de las selecciones nacionales, Francis Cagigao, anunció la salida de Martín Lasarte de la banca de la Roja, tras la fallida clasificación al Mundial de Qatar 2022.

En conferencia de prensa en Juan Pinto Durán, el español agradeció la labor de “Machete” y evitó apuntarlo como el principal culpable del fracaso chileno.

“Quiero agradecer a Martín por este año muy duro de trabajo. No vayamos a olvidar que llega en plena pandemia a Chile y ha habido muchos obstáculos, pero no es momento de hablar de eso. Todos somos responsables”, manifestó.

Consultado respecto a la posibilidad de un interinato de la dupla técnica de Patricio Ormazábal y Milovan Mirosevic, encargados de la Roja Sub 20, Cagigao sostuvo que no está a favor de la idea que se maneja en la ANFP. “Lo más seguro es que me apartaría de la selección absoluta, pero tengo otras seis selecciones en que pensar. Hay mucho trabajo en el fútbol formativo, palabra que se está olvidando”, apuntó.

“Dentro de unas semanas empezamos con cambios en Juan Pinto Durán, con riego automático, carpas y gimnasios para el fútbol formativo y femenino, mejora de las canchas y vestuarios. Cuando llegué en 2021, el primer día pregunté por el riego automático y me dijeron que no había. Aquí había techos que se caían”, complementó.

El contrato de Francis Cagigao como director de las selecciones nacionales culmina en diciembre del presente año, un mes después de las elecciones de la presidencia del ente rector del fútbol chileno.