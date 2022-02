Jean Beausejour analizó el camino que le queda a La Roja para llegar al Mundial: “Siempre voy a elegir creer”

Jean Beausejour vive sus primeros días como exjugador tras su retiro del fútbol profesional. En su larga carrera, el otrora zaguero fue uno de los estandartes de la Selección chilena y pasó a la historia al anotar con La Roja en dos Mundiales consecutivas. Ahora, analizó el presente del plantel nacional en el duro camino a Qatar 2022.

En dialogo con Los Tenores de ADN, “Bose” se refirió al partido contra Argentina en Calama y comentó que “Chile mereció mínimo un empate. Era lo justo ante un equipo que no pierde hace 28 partidos. Valoro mucho el partido que se hizo”.

“Llegamos con ciertas chances para ir al repechaje. Siempre voy a elegir creer, sobre todo si son porfiados y se empecinan en decirle a todo el mundo que tiene que creer. Hay un espíritu batallador, no se han rendido y les deseo lo mejor”, señaló en relación a las opciones de La Roja para clasificar al próximo Mundial.

Sobre la gran actuación que tuvo Alexis Sánchez en el triunfo ante Bolivia, el exlateral indicó que “no debería sorprendernos lo de Alexis. Es de clase mundial. Parece natural, pero tenemos la suerte que él, Vidal, Bravo, Aránguiz, Isla, Medel jueguen para nosotros y tantos años vigentes. Ojalá podamos tenerlos un par de años más a este nivel. Irradian jerarquía”.

Su último paso por La Roja

Además, Jean Beausejour tuvo palabras para su último paso por la Selección chileno tras un periodo en el cual había dado un paso al costado con el plantel nacional. “Cuando Rueda me llamó no quería y lo hice porque sentí que requerían de mi en otras instancias más allá de lo futbolístico, sabiendo que tenía más que perder que ganar. No me arrepiento, lo hice de corazón y sentía que podía aportar”, sostuvo.

Por último, el ex Coquimbo Unido comentó el aporte de Gabriel Suazo. “Mena es un jugador muy confiable. Está apareciendo Suazo, con una personalidad llamativa. A medida que tenga más rodaje seguro va a ir mejorando siendo que hasta acá lo que ha hecho ha sido bueno”, cerró.