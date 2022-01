La crítica de Alexis Sánchez a los clubes chilenos: “Están poco desarrollados para cuidar a los jóvenes y que exploten”

En la previa al decisivo duelo de Chile con Argentina, Alexis Sánchez tuvo un particular análisis en torno a un debate que se ha tomado la evolución de la Roja en los últimos años: el trabajo de los clubes nacionales a la hora de “proveer” de jugadores a la selección chilena.

“Llevo 14 años en la selección y veo muchos chicos que llegan y son profesionales, sacan lo mejor de uno, de quienes llevamos más tiempo. No soy mucho de hablar tampoco con ellos, siempre soy de observar. En Chile, el proceso de los jóvenes no ha estado muy desarrollado a nivel europeo, se pierden. Muchas veces en sus clubes no los cuidan, la alimentación, las horas de sueño“, aseguró el “Niño Maravilla”, que profundizó en sus críticas.

“Me gustaría tener más tiempo y enseñarles mi experiencia, pero en los equipos está poco desarrollado para cuidar al jugador y exploten. Algunos se van a México o Brasil, tenemos pocos jugadores en el Europa y eso hay que potenciarlo más”, advirtió Alexis Sánchez respecto a los líos de los clubes nacionales al momento de generar nuevos talentos.

Alexis Sánchez y lo que viene para la Roja

En lo netamente deportivo, el atacante nacional fue directo respecto de la primera fecha doble clasificatoria del año. “Son dos partidos difíciles. Jugar en La Paz y con Argentina acá siempre ha sido complicado”, aseguró quien destacó jugar en la ciudad donde tuvo sus inicios en el deporte.

“Jugar acá en Calama, donde empezó mi carrera, es especial. Le tengo cariño a esta ciudad, con mucha gente que me ayudó y le agradezco día a día. Se siente el cariño de la gente, pero no podemos dar autógrafos por la situación sanitaria. La única forma de agradecer el cariño es jugando bien y ganando, que se sientan felices por el apoyo”, planteó el delantero de 33 años.

Tanto él como todos sus compañeros en Calama están con PCR negativos y Martín Lasarte lo tiene considerado como parte del tridente ofensivo para jugar con Argentina junto a Eduardo Vargas y Ben Brereton.

La probable formación de la Roja sería con: Claudio Bravo; José Pedro Fuenzalida, Gary Medel, Guillermo Maripán, Sebastián Vegas; Erick Pulgar, Charles Aránguiz, Claudio Baeza; Vargas, Brereton y Sánchez.